Сочетает старинную культуру и простые пешеходные маршруты: пенсионерам посоветовали город в Европе для путешествия

Летом миллионы туристов отправляются в путешествие в поисках солнца и моря. Но для пенсионеров пляжный отдых не всегда является лучшим выбором – к счастью, Европа предлагает им множество возможностей для отдыха в городе.

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Как пишет издание Express, идеальным выбором для отпуска на пенсии стал город, который сочетает в себе роскошную средневековую архитектуру, объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО и удивительно вкусный шоколад. И этот город – очаровательный Брюссель.

Добраться до его центра можно на поезде. Брюссель прекрасно приспособлен для пешеходов, поэтому вам не придется тратиться на такси или аренду автомобиля. Вместо этого можно просто бродить по столице Бельгии, куда глаза глядят. И именно это делает ее идеальным выбором для путешественников почтенного возраста, которые любят пешие прогулки.

Всего в 23 минутах ходьбы от железнодорожного вокзала расположена настоящая жемчужина города – площадь Гран-Плас. Окруженная изысканными зданиями, стоящими здесь еще с XVII века, она является настоящим сердцем Брюсселя. Особенно красивой она становится в вечерние часы, когда здесь включается архитектурная подсветка. Площадь напоминает декорацию к сказке.

Этот объект Всемирного наследия ЮНЕСКО считается одной из самых красивых площадей в мире благодаря неповторимому сочетанию готики, барокко и архитектурного стиля Людовика XIV. Рядом также находится Гора Искусств – всего в пяти минутах ходьбы (правда, в гору) от вокзала.

Эта удивительная локация славится своим геометрическим садом и лучшей панорамой на весь город. На закате здесь бывает многолюдно, ведь туристы собираются ради удачного кадра, поэтому время для посещения стоит выбирать с умом.

Еще в пяти минутах ходьбы находится один из самых известных кварталов Брюсселя – Саблон. Это родина самых выдающихся бельгийских шоколатье, поэтому это идеальное место, чтобы побаловать себя сладостями после долгой прогулки. Сердцем этого района является площадь Гранд-Саблон – треугольник, окруженный изысканными кафе, фешенебельными бутиками и магазинами с крафтовым шоколадом.

Эту большую треугольную площадь украшают роскошные особняки XVI-XVIII веков. Сегодня это оживленный центр, где кипит жизнь на летних террасах, работают изысканные магазины и приглашают в гости лучшие шоколадные лавки.

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