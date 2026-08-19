Зуммеры назвали лучшие города для жизни на планете: какими были критерии

Опубликован специальный ежегодный рейтинг лучших городов планеты для поколения Z. Для составления этого списка исследователи отобрали ответы респондентов в возрасте до 30 лет из глобального опроса, включив в него только по одному городу-лидеру от каждой страны.

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Издание Time Out в сотрудничестве с Intrepid Travel провело исследование, которое показало, что представители этого поколения при выборе идеального места для проживания обращали внимание не только на насыщенную культурную жизнь или ночные развлечения, но и на пешеходную доступность, экологию, безопасность и наличие зеленых зон. Не менее важными критериями оказались финансовая доступность досуга, легкость завязывания новых знакомств и общий уровень счастья жителей.

Токио

Японская столица заняла первое место благодаря феноменальным показателям удовлетворенности жизнью: 100% опрошенных зумеров отметили, что испытывают радость в повседневной жизни.

Город отличается удобным транспортом, легкостью передвижения пешком и отсутствием такого острого жилищного кризиса, как в других мировых мегаполисах. Для молодежи здесь действуют специальные культурные бонусы, например, программа Welcome Youth, которая весной предоставляет бесплатный вход в музеи для лиц в возрасте до 18 лет.

Кроме того, 89% респондентов высоко оценили ночную жизнь Токио с его круглосуточными банями, караоке и игровыми комплексами Spo-cha. В то же время лишь 33% опрошенных считают вечерние развлечения в городе доступными по цене.

Порту

Второй по величине город Португалии завоевал симпатии молодежи благодаря невероятному чувству общности, которое положительно оценили 100% участников опроса.

Порту привлекает живописным историческим центром, входящим в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, близостью к реке и морю, а также доступными культурными учреждениями. Например, Национальный музей Суареш-душ-Рейш бесплатно открыт каждое воскресенье при предъявлении карты гражданина, а Португальский центр фотографии работает ежедневно.

При этом 93% опрошенных назвали Порту очень доступным городом с точки зрения расходов на питание, напитки и посещение культурных мероприятий.

Мельбурн

Австралийский мегаполис получил 100% положительных отзывов за качество ресторанной сферы и 97% – за культурное разнообразие с его независимыми театрами, живыми концертами и секретными вечеринками.

Хотя в целом проживание здесь трудно назвать дешевым, молодежь находит специальные заведения для бюджетного питания. Например, в кафе Heart of Carlton любое блюдо стоит всего 4 австралийских доллара (примерно 110 гривен), а во французском ресторане Frenchie целое меню предлагают по 14 долларов (примерно 385 гривен).

Студенческое сообщество города поддерживают многочисленные парки, льготный проезд в транспорте и новые правительственные инициативы по поддержке молодых художников.

Эдинбург

Шотландская столица зарекомендовала себя как самый безопасный город в первой десятке рейтинга, что подтвердили 55% опрошенных.

К тому же 90% местных жителей утверждают, что чувствуют себя здесь счастливее, чем в любом другом месте, где они жили раньше. Ночная жизнь Эдинбурга поражает своим уникальным колоритом: андеграундные клубы расположены прямо в средневековых каменных арках.

Для молодежи предусмотрены существенные скидки на культурные мероприятия: в частности, во время Международного Эдинбургского фестиваля лица в возрасте до 30 лет получают 30% скидку на билеты, а подростки до 18 лет – 50%.

Шанхай

Крупнейший город Китая оказался чрезвычайно благоприятным для общения: 76% молодых людей отметили, что здесь легко находить новых друзей, а 63% считают город очень гостеприимным.

Шанхай обеспечивает высокий уровень личной безопасности на улицах даже в ночное время, а также активно развивает программу льготного жилья для молодежи рядом со станциями метро.

Опрошенные пользователи Zoom единодушно (100%) назвали посещение кинотеатров и кафе в Шанхае вполне доступным по цене, а также подтвердили, что проживание в этом мегаполисе дарит им ощущение счастья.

Нью-Йорк

Американский мегаполис подкупает молодежь своей неиссякаемой энергией, пешеходной доступностью (98% положительных отзывов) и насыщенной культурной жизнью.

Несмотря на ожидаемо низкие оценки общей финансовой доступности, 93% опрошенных жителей города отметили, что посещать художественные выставки и галереи в городе вполне реально при ограниченном бюджете.

Мэрия города дополнительно поддерживает молодых жителей с помощью специальных программ, которые помогают проводить многочисленные бесплатные мероприятия и уличные события в течение всего лета.

Копенгаген

Датская столица продемонстрировала отличные результаты благодаря удобству передвижения и общему уровню комфорта: 83% опрошенных отметили комфорт пешеходных и велосипедных прогулок, а 65% высоко оценили общественный транспорт.

В целом 78% респондентов заявили, что жизнь в Копенгагене делает их счастливыми.

Хотя город является довольно дорогим, молодым людям помогают государственные стипендии, бесплатное образование и культурная программа K7, которая предоставляет молодым людям в возрасте от 18 до 27 лет бесплатный доступ ко многим музеям и галереям.

Берлин

Столица Германии получила стабильные 65% одобрения сразу в нескольких важных категориях: качество ресторанов, наличие зеленых зон, легкость завязывания новых знакомств и общее самочувствие.

Берлин по-прежнему остается культурным и развлекательным центром, хотя из-за роста цен молодежь все чаще предпочитает бюджетные посиделки возле вечерних магазинов (Spätis).

В то же время доступность ночной жизни положительно оценили 57% респондентов, тогда как доступность местной арт-сцены получила значительно более высокую оценку – 72%.

Валенсия

Испанский город показал впечатляющий результат по вопросу удовлетворенности жизнью: 93% респондентов ответили, что жизнь здесь делает их счастливыми, а 86% отметили высокий уровень сплоченности городского сообщества.

Валенсия привлекает молодежь бесплатными музеями по воскресеньям и очень выгодными условиями проезда.

В частности, специальный проездной билет на 30 дней для метро, автобусов и поездов стоит всего 14,90 евро (примерно 685 гривен).

Бангкок

Столица Таиланда покорила молодежь своей кулинарной культурой (87% положительных оценок) и бурной ночной жизнью (78%). Однако главным показателем Бангкока стало общее ощущение комфорта: рекордные 96% опрошенных представителей поколения Z подтвердили, что этот город делает их абсолютно счастливыми.

Доступные цены на аренду жилья позволяют молодым творческим людям легко обосноваться в городе, реализуя собственные художественные, кулинарные и бизнес-проекты.

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