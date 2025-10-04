Собираетесь в семейный отпуск? Названы лучшие осенние города в Европе

Осень – отличное время для семейных путешествий: не так жарко, меньше туристов и значительно доступнее цены. Эксперты советуют обратить внимание на европейские города, которые предлагают не меньше впечатлений, но значительно более выгодные условия.

Эксперт по семейным путешествиям и основательница блога The Travel Mum Джен Карр поделилась пятью лучшими направлениями для осенних семейных отпусков. Детали рассказало издание Express.

Порту, Португалия

Небольшой и уютный город, который идеально подходит для короткого путешествия. Порту считается более спокойной альтернативой Лиссабону, что делает его удобным вариантом для семей.

Джен отметила: "Порту – компактный и более расслабленный город, чем Лиссабон, идеальный выбор для семей".

Будапешт, Венгрия

Живописный город с множеством интересных локаций для детей. Здесь можно посетить остров Маргит – настоящий рай без машин с площадками, педальными картами и мини-зоопарком, или же подняться на фуникулере.

Совет эксперта: "Купите Budapest Card для безлимитного транспорта, речной прогулки и бесплатного входа во многие достопримечательности – это большая экономия для семей".

Краков, Польша

Город сочетает богатую историю, волшебную атмосферу и доступность. Для детей здесь найдется немало развлечений, а цены в отелях и ресторанах гораздо ниже, чем в Западной Европе.

Топ-совет от Джен: ищите традиционные "молочные бары" (bar mleczny), где можно попробовать польские блюда за символические деньги.

Копенгаген, Дания

Несмотря на репутацию дорогого города, осеньюКопенгаген может оказаться дешевле, чем выходные в Лондоне. Осенний период удобен тем, что основной поток туристов уже спал.

Джен советует: "Экономьте на питании, посещая фуд-холлы Копенгагена, где можно выбрать доступные блюда. Стоит приобрести Copenhagen Card, которая дает безлимитный транспорт и доступ к более 80 достопримечательностям. Детей можно добавить к карте бесплатно".

Прага, Чехия

Сказочная архитектура и дружеская атмосфера делают Прагу одним из самых любимых семейных направлений. Можно прогуляться по Карловому мосту, посмотреть на уличных артистов или отправиться в речной круиз, который особенно нравится детям.

Совет эксперта: избегайте такси, ведь общественный транспорт в Праге дешевый и очень надежный.

