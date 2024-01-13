Смотреть прямо в глаза: профессиональный дайвер дала советы, как выжить при встрече с акулой

Неопытные пловцы и дайверы, случайно встречающие в воде акул, часто ошибаются, пытаясь сбежать от них. Их шансы на то, чтобы остаться целыми и невредимыми, выросли бы, если бы отдыхающие смотрели на хищников и терпеливо ждали помощи.

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Кейли Николь Грант, основательница компании, занимающейся океанским сафари, показала в своем TikTok, как нужно вести себя. Важно в такие моменты не паниковать.

На видео профессионал с коллегой плыла под толщей воды с ластами, когда к ним прицепилась акула. Она уверенно преследовала пару дайверов, но не открывала пасть.

Эксперт решила использовать эту встречу, чтобы научить подписчиков противостоять опасности. Она подчеркнула, что акулы, управляемые инстинктами, будут считать добычей беглеца.

Поэтому не нужно пытаться убежать от хищника, который так или иначе догонит человека в воде. Вместо этого следует установить зрительный контакт и имитировать покой.

Если акула подплывает слишком близко, нужно аккуратно оттолкнуть ее рукой. Так эти устрашающие существа решат, что перед ними достойный противник, и могут отступить.

Если приходится отплывать, следует делать это спиной к берегу, чтобы не терять акулу из виду.

Три года назад в сети завирусилось видео, как дайвер ударила по голове стремительно приближавшуюся акулу, защитив себя. Такие действия помогут дезориентировать хищника, но физическая сила уместна только тогда, когда морской житель угрожает жизни и здоровью плавца.

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