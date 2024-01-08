В зоопарке США появился один из самых смертоносных котов мира: как выглядит крошечный хищник, дающий фору львам

Американский зоопарк Хогл в штате Юта не так давно пополнился новой жительницей – чернолапой кошкой по кличке Гайя. Пушистой красавице всего 8 месяцев, и она способна очаровать своими большими глазами и милым взглядом кого-либо. И это фантастически, ведь на деле это животное является одним из самых смертоносных котов на планете, который способен схватить "больше добычи за одну ночь, чем леопард за шесть месяцев".

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Гайю описывают как "маленькую по размеру, но большую по своему дерзкому характеру" кошку. О ее особенностях рассказали в материале Huffpost.

Гайя, которая весит менее трех килограммов, происходит из рода успешных охотников. Уровень успешности охоты у чернолапых кошек составляет более 60%. Для сравнения, у львов этот показатель равен 25%.

"Они имеют репутацию очень жестоких кошек", – уточнил заместитель директора зоопарка по уходу за животными.

У этого вида кошек учащен метаболизм, поэтому они постоянно охотятся, ведь постоянно голодны. За одну ночь такая милая и очаровательная на вид кошечка может убить до 14 грызунов или небольших птиц, охотясь каждые 30 минут. Имея вес 1-3 килограмма и размер 35-43 сантиметра, это животное, которое вдвое меньше среднего домашнего кота, может добыть добычу, больше ее самой, как, например, капского зайца.

Все это делает чернолапого кота вторым по смертоносности хищником в мире после африканских диких собак.

"Она может выглядеть неотразимо, но внешность может быть обманчивой... У нее самые большие глаза, которые вы когда-либо видели", – комментируют прибытие новой жительницы в зоопарке.

Стоит отметить, что Гайя прибыла в зоопарк Солт-Лейк-Сити по рекомендации Консорциума чернолапых котов. Это событие именовали "важным шагом в сохранении его вида", отметив, что в консорциуме насчитывается всего 29 чернолапых котов.

В зоопарке также обитает самец чернолапого кота Райдер. Двух пушистых хищников познакомят, когда Гайя "достигнет зрелости".

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