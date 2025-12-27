Сказочный городок: туристам посоветовали самое эпическое зимнее место в Европе

Как рядовой турист представляет себе Италию? Это солнечное морское побережье, многочисленные виноградники, самые вкусные в мире пицца, паста и вино. Но правда в том, что некоторые туристические жемчужины страны разительно отличаются от этого образа.

Как пишет издание Travel off Path, за действительно необычными впечатлениями стоит отправиться на север Италии. Здесь в провинции Южный Тироль притаился городок с двумя названиями и уникальной атмосферой. Итальянцы называют его Брессанон, тогда как местные жители, которые общаются на немецком языке, пользуются названием Бриксен.

Город представляет ту часть страны, которая совсем не похожа на привычные в социальных сетях и путеводителях средиземноморские пейзажи. Она больше похожа на Австрию, ведь до 1919 года регион принадлежал австрийцам, но по условиям Сен-Жерменского мирного договора перешел Италии. С тех пор прошло более века, но здесь до сих пор господствует немецкий язык, на котором общается более 70% населения, а вместо пиццы местные жители предпочитают штрудель и альпийскую кухню.

Город поражает своей древней архитектурой, которую легко исследовать пешком. Центральное место занимает Гофбург – бывший дворец епископа, сочетающий в себе ренессансный замок и барочные элементы. Рядом расположен роскошный собор и Белая башня – средневековая колокольня, возвышающаяся над крышами старого города.

Зимой Бриксен становится особенно магическим благодаря рождественскому рынку на главной площади, где вместо массовых товаров продают аутентичные изделия ручной работы и местные деликатесы. Во дворе Хофбурга ежегодно устраивают зрелищное световое и музыкальное шоу, музыку к которому создал знаменитый композитор Джорджо Мородер.

Для туристов, которые приезжают в этот необычный итальянский регион, удобным бонусом является карта BrixenCard, которую бесплатно выдают в партнерских отелях (например, в шале-отеле Krone). Она дает право на бесплатный проезд во всем общественном транспорте региона. Это позволяет легко добраться до соседнего аббатства Новачелла, которое функционирует с X века и является одной из крупнейших виноделен Италии. Также с помощью карточки можно посетить гору Плозе, чтобы покататься на лыжах или горных аттракционах, или поехать в долину Валь-ди-Фунес, где находится известная церковь Сан-Джованни на фоне острых пиков Доломитовых Альп. В отличие от многих других европейских городов, Бриксен сохраняет спокойную и безопасную атмосферу без массовых толп и чрезмерных мер безопасности.

