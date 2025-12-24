Не 25 декабря и 7 января: какая страна имеет свою отдельную дату Рождества

До недавнего времени туристов, которые приезжали в Украину зимой, сбивало с толку, что в нашей стране Рождество празднуют не 25 декабря, а 7 января. Однако в мире существует одна страна, которая отмечает этот праздник в совсем другую дату.

Армянская Апостольская Церковь неизменно празднует Рождество 6 января. И это совершенно уникальное явление во всем христианском мире. OBOZ.UA рассказывает, почему в Армении сложилась именно так и какие здесь существуют рождественские традиции.

Почему Армения празднует Рождество 6 января

На самом деле эта традиция является продолжением древнейшего обычая. На заре христианства и вплоть до IV века, все христианские общины праздновали рождение Христа и Его крещение в Иордане в одну и ту же дату – 6 января. Однако впоследствии Римская церковь решила изменить дату Рождества на 25 декабря. Официальное объяснение заключалось в том, чтобы вытеснить популярный языческий праздник "Непобедимого Солнца", который отмечался в дни зимнего солнцестояния, и наполнить этот период христианским смыслом.

Со временем это изменение приняло большинство христианских церквей, разделив два праздника двенадцатидневным промежутком. Однако Армения, которая стала первым государством, принявшим христианство как официальную религию (еще в 301 году!), осталась верной древнему канону. Поскольку Армянская церковь в то время была организационно независимой, она не ощутила влияния римских реформ и сохранила единство праздника Богоявления.

Традиции празднования

Конечно, такое особое Рождество имеет и свои специфические традиции. Празднование в Армении начинается вечером 5 января с литургии "Чрагалуйс" (зажжение лампад). Верующие несут домой зажженные в церкви свечи, символизирующие свет Вифлеемской звезды. А уже 6 января, непосредственно в день праздника, после торжественной службы происходит чин Освящения воды, который символизирует крещение Христа.

Имеет свои особенности и рождественское меню армянских христиан. Так на стол обязательно ставят рыбу – она является древнейшим символом Иисуса Христа. А рядом обязательно должен стоять сладкий плов с изюмом – блюдо, которое символизирует щедрость и богатство.

Рождество для армян – это время глубокого духовного обновления и семейного уюта. Момент, сохранивший дух раннего христианства сквозь тысячелетия.

