Сказочный город в Германии был вдохновением для Диснея: чем поражает

Кто из нас в детстве и даже во взрослом возрасте не мечтал оказаться в каком-нибудь идиллическом городке из мультфильмов студии Disney. На самом деле эту мечту значительно проще осуществить, чем вам кажется. Особенно если вы любите путешествия.

Как пишет Express, в Баварии находится удивительный городок Ротенбург-об-дер-Таубер, который своей красотой напоминает страницы детских сказок. И туристы совсем не случайно сравнивают его с произведениями выдающегося американского мультипликатора.

Когда в 1940 году студия Walt Disney работала над созданием анимационного шедевра "Пиноккио", именно это живописное место стало визуальным прототипом городка, где жили Джеппетто и его деревянный мальчик. Именно поэтому ощущение сказочной атмосферы, которое возникает у гостей Ротенбурга – это не просто совпадение.

Наиболее узнаваемым символом города является площадь Пльонляйн (что буквально означает "маленькое место у фонтана") — именно она вдохновила аниматоров Диснея. Этот средневековый вход в Госпитальный квартал известен своим желтым фахверковым домом и двумя башнями старой городской стены, которые возвышаются здесь еще с 1360 года.

Официальный сайт города подтверждает эту связь, называя Пльонляйн "настоящей мировой звездой". Для многих людей этот архитектурный ансамбль стал эталоном типичного средневекового европейского пейзажа. Более того, архитектуру площади неоднократно копировали не только в классике Диснея, но и в популярной игровой франшизе Tekken и в аниме-сериале Little Snow Fairy Sugar.

Но и кроме знаковой площади Пльонляйн, в Ротенбурге есть на что посмотреть: от величественной Ратуши и Клинковых ворот до Замкового сада. Для ценителей специфической истории работает Средневековый музей криминала, а за праздничным настроением можно посетить Немецкий музей Рождества. В зимний период город превращается в настоящую сказку благодаря Reiterlesmarkt — одной из старейших рождественских ярмарок, где предлагают традиционные подарки и царит атмосфера настоящего веселья.

Добраться до этой баварской жемчужины достаточно просто: прибываете в аэропорт Нюрнберга (или добираетесь в город другим способом), а затем арендуете авто или едете в Ротенбург автобусом.

