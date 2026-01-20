Где меньше всего туристов в Европе: названа недооцененная страна

Европейский туризм все чаще сталкивается с проблемой перенасыщения популярных городов и курортов. Из-за этого путешественники начинают активнее искать альтернативы без толп и очередей.

Новые аналитические данные свидетельствуют, что на туристической карте континента до сих пор остаются почти незаметные страны. Одна из них расположена между двумя туристическими гигантами Европы, но годами находится в их тени.

Речь идет о небольшом государстве в Альпах, которое большинство туристов просто проезжает транзитом. Именно оно было признано наименее посещаемой страной Европы, пишет Daily Express.

Лихтенштейн – наименее популярное туристическое направление

Согласно исследованию туроператора Riviera Travel, Лихтенштейн принял наименьшее количество туристов среди всех европейских стран. По данным, основанным на статистике Евростата, в прошлом году путешественники провели здесь чуть более 228 тысяч ночей. Для сравнения, соседние Швейцария и Австрия ежегодно привлекают миллионы посетителей. Такая разница выглядит особенно разительной, учитывая географическое расположение княжества.

Аналитики отмечают, что эти цифры появились на фоне растущего недовольства чрезмерным туризмом в Европе. В популярных городах все чаще фиксируют протесты местных жителей, ограничения для туристов и нагрузку на инфраструктуру. Венеция, Барселона и другие известные направления становятся примерами того, как массовый туризм влияет на качество жизни. Именно поэтому все больше людей обращают внимание на более спокойные и менее раскрученные места.

Чем привлекает Лихтенштейн

Несмотря на низкую посещаемость, Лихтенштейну есть чем удивить гостей. Страна расположена в самом сердце Альп и известна своими горными пейзажами, уютными деревнями и сохраненной культурной самобытностью. Столица Вадуц сочетает современную архитектуру с историческими памятниками, среди которых особое место занимает Художественный музей Лихтенштейна с коллекцией современного искусства.

Над городом возвышается Вадуцкий замок – средневековая крепость и действующая резиденция княжеской семьи.

Он стал одной из главных визитных карточек страны и открывает панорамные виды на долину Рейна и соседнюю Швейцарию. Даже при небольших размерах государство сохраняет ощущение простора и тишины, которое трудно найти в более раскрученных локациях.

Помимо культурных достопримечательностей, Лихтенштейн предлагает активный отдых на природе. Пешеходные маршруты проходят через альпийские луга и леса, а зимой здесь доступны лыжные курорты без очередей и перегрузок. Компактность страны позволяет путешествовать неспешно, совмещая прогулки с легким доступом к соседним регионам. Эксперты считают, что с ростом спроса на аутентичный и спокойный отдых такие малоизвестные страны, как Лихтенштейн, могут вскоре оказаться в центре внимания туристов.

