Швеция дарит бесплатный год жизни на одном из 6 островов: какое условие

Швеция запустила уникальную инициативу для тех, кто мечтает сбежать от шума городов и пожить среди дикой природы. Пять счастливчиков выберут для бесплатного проживания на одном из отдаленных островов страны в течение года.

Это шанс почувствовать настоящую тишину, чистый воздух и скандинавскую простоту жизни. В то же время победители должны будут взять на себя ответственность за остров, информирует издание Travel and Leisure.

Что это за программа

Инициатива под названием Your Swedish Island реализуется при поддержке национальной туристической организации Visit Sweden в сотрудничестве с Государственным управлением недвижимости Швеции.

По условиям программы, пятерых победителей поселят на одном из предварительно отобранных островов. В целом Швеция имеет более 267 тысяч островов – больше, чем любая другая страна мира. Выбранные острова:

расположены в уединенных местах;

окружены природой и водой;

одновременно находятся достаточно близко к населенным пунктам, чтобы можно было приобрести продукты или воспользоваться базовыми услугами.

Какое главное условие

Жилье предоставляется бесплатно, однако победители становятся так называемыми "смотрителями острова".

Это означает, что они обязуются:

поддерживать территорию в надлежащем состоянии; заботиться о сохранении природы; выполнять базовые обязанности по stewardship (опеке и надзору).

Перед заселением участники подписывают контракт, в котором прописаны все условия ответственности. Если условия будут нарушены, могут применяться финансовые санкции.

Как подать заявку

Податься может любой желающий. Заявки принимаются онлайн через официальный туристический портал Швеции.

Чтобы повысить шансы на победу, организаторы советуют:

записать креативное видео-обращение;

опубликовать его в Instagram или TikTok;

использовать хэштеги #visitsweden и #YourSwedishIsland.

Жюри будет оценивать кандидатов по креативности и личной мотивации. Победителей объявят в июне.

Почему спрос такой большой

По результатам социологического исследования YouGov, почти половина опрошенных заявили, что были бы рады пожить на собственном острове, чтобы убежать от толпы. Людей привлекают тишина, свежий воздух, открытый доступ к природе, возможность замедлиться и перезагрузиться.

Генеральный директор Visit Sweden Сюзанна Андерссон отметила, что даже если не удастся выиграть, в стране достаточно мест для тех, кто ищет покоя – от тихих озер до открытых пляжей.

