Шикарные пляжи и мало туристов: тихий греческий остров может посоревноваться качеством отдыха с Родосом и Миконосом

Греческий остров Алонисос привлекает чистыми пляжами, прозрачной водой, зелеными пейзажами и спокойной атмосферой без толп туристов. Он не такой раскрученный, как Родос, Крит, Миконос или Санторини, но может предложить качественный отдых с живописными бухтами, уютными тавернами и вкусной кухней.

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Алонисос, остров в Северных Спорадах, нельзя назвать совсем неизвестным, ведь туры сюда предлагают крупные туристические компании. Однако он все еще остается значительно менее популярным, а потому дает шанс провести отпуск без постоянного шума и очередей, информирует Mirror.

Чем интересен Алонисос

Алонисос не подойдет тем, кто ищет ночные клубы, вечеринки до утра и громкие курортные развлечения. Здесь другой ритм: вечера в уютных барах, неспешные ужины в тавернах, прогулки по старым улочкам и долгие дни у чистого моря.

Остров отличается зелеными пейзажами, пешеходными маршрутами, небольшими музеями, историческими местами и старым городом с мощеными улочками.

Одной из главных причин приехать на Алонисос остаются пляжи. Побережье острова омывают одни из самых чистых вод Эгейского моря, поэтому здесь особенно приятно плавать, загорать и заниматься снорклингом. Для любителей подводного мира часто советуют пляжи Стени-Вала, Глифа и Воци – там прозрачная мелководная вода и можно увидеть стайки мелкой рыбы.

Самые известные пляжи острова

Одним из самых популярных пляжей Алонисоса считается Агиос-Димитриос. Это галечный пляж с чистой водой и красивыми видами на сам остров и соседнюю Перистеру. Отдыхающие хвалят его за спокойную атмосферу, удобный доступ к морю, места для парковки, таверны поблизости и возможность арендовать лежаки и зонты.

Тем, кто больше любит песчаные пляжи, стоит обратить внимание на Хриси-Милия. Это пляж с золотистым песком и мягким заходом в воду, который часто называют одним из лучших на острове. Рядом есть небольшая таверна, где можно купить напитки и перекусить в течение дня. В то же время в пик сезона часть пляжа может быть зарезервирована отелями для своих гостей, поэтому людей там бывает больше.

Алонисос лучше всего подойдет путешественникам, которые хотят совместить пляжный отдых с природой, прогулками и атмосферой небольшого греческого острова. Это хороший выбор для пар, семей, любителей красивых бухт и неспешного темпа.

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