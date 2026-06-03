Не Швейцария: названа самая дорогая страна мира

Новым лидером мирового рейтинга стран с самыми высокими ценами в 2026 году неожиданно стала Исландия. Островное государство впервые за последние восемь лет сумело обойти в этом показателе традиционного лидера – Швейцарию.

Видео дня

Согласно последним подсчетам экономистов, текущая стоимость жизни на "земле льда и огня" сейчас превышает швейцарские показатели на три процентных пункта. Как пишет Bloomberg, такой стремительный скачок цен стал отражением внутренних экономических вызовов, с которыми сейчас сталкивается эта небольшая атлантическая страна. Аналитики связывают подобное удорожание жизни с системными изменениями на местном рынке, которые вывели государство на первое место по уровню расходов.

Главные причины ценового скачка

Анализ данных от статистического ведомства Eurostat и Центробанка Исландии, проведенный экспертами профсоюза Viska, указывает на то, что главным двигателем инфляции стало масштабное развитие одной конкретной сферы:

Бум в сфере туризма : послепандемийное восстановление путешествий превратилось в главный источник роста экономики, но в то же время спровоцировало неконтролируемое повышение цен.

: послепандемийное восстановление путешествий превратилось в главный источник роста экономики, но в то же время спровоцировало неконтролируемое повышение цен. Давление на рынок труда : высокий спрос на туристические услуги заставил работодателей существенно повышать заработные платы, что подогрело инфляцию в секторе услуг.

: высокий спрос на туристические услуги заставил работодателей существенно повышать заработные платы, что подогрело инфляцию в секторе услуг. Жилищный кризис: иностранные гости через сервисы вроде AirBnB начали активно конкурировать за квадратные метры с местными жителями, из-за чего стоимость крыши над головой стремительно выросла.

"Мы слишком сильно зависим от трудоемких отраслей, что постоянно будет создавать инфляционное давление. Нам нужно развивать другие опоры экономики", – отметил экономист Вильялмур Хильмарссон.

Сколько стоит жизнь в Исландии: конкретные цифры

Для сравнения, еще в 2024 году Швейцария опережала Исландию по покупательной способности более чем на 7 процентных пунктов. Однако сегодня ситуация кардинально изменилась, и базовые продукты здесь стоят на 44% дороже, чем в других северных странах.

Для примера:

Молочные продукты и яйца – на 75% дороже, чем в соседних странах

Мясо и мясные изделия – на 71% дороже, чем в соседних странах

Местный Центробанк сейчас пытается охладить перегретую экономику с помощью повышения учетных ставок. Однако первые негативные последствия уже заметны: недавние опросы туристического совета показали, что чрезмерная дороговизна начинает отпугивать иностранных путешественников.

OBOZ.UA писал об итальянском регионе, напоминающем Швейцарию.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.