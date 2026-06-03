Не Швейцария: названа самая дорогая страна мира
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Новым лидером мирового рейтинга стран с самыми высокими ценами в 2026 году неожиданно стала Исландия. Островное государство впервые за последние восемь лет сумело обойти в этом показателе традиционного лидера – Швейцарию.
Согласно последним подсчетам экономистов, текущая стоимость жизни на "земле льда и огня" сейчас превышает швейцарские показатели на три процентных пункта. Как пишет Bloomberg, такой стремительный скачок цен стал отражением внутренних экономических вызовов, с которыми сейчас сталкивается эта небольшая атлантическая страна. Аналитики связывают подобное удорожание жизни с системными изменениями на местном рынке, которые вывели государство на первое место по уровню расходов.
Главные причины ценового скачка
Анализ данных от статистического ведомства Eurostat и Центробанка Исландии, проведенный экспертами профсоюза Viska, указывает на то, что главным двигателем инфляции стало масштабное развитие одной конкретной сферы:
- Бум в сфере туризма: послепандемийное восстановление путешествий превратилось в главный источник роста экономики, но в то же время спровоцировало неконтролируемое повышение цен.
- Давление на рынок труда: высокий спрос на туристические услуги заставил работодателей существенно повышать заработные платы, что подогрело инфляцию в секторе услуг.
- Жилищный кризис: иностранные гости через сервисы вроде AirBnB начали активно конкурировать за квадратные метры с местными жителями, из-за чего стоимость крыши над головой стремительно выросла.
"Мы слишком сильно зависим от трудоемких отраслей, что постоянно будет создавать инфляционное давление. Нам нужно развивать другие опоры экономики", – отметил экономист Вильялмур Хильмарссон.
Сколько стоит жизнь в Исландии: конкретные цифры
Для сравнения, еще в 2024 году Швейцария опережала Исландию по покупательной способности более чем на 7 процентных пунктов. Однако сегодня ситуация кардинально изменилась, и базовые продукты здесь стоят на 44% дороже, чем в других северных странах.
Для примера:
- Молочные продукты и яйца – на 75% дороже, чем в соседних странах
- Мясо и мясные изделия – на 71% дороже, чем в соседних странах
Местный Центробанк сейчас пытается охладить перегретую экономику с помощью повышения учетных ставок. Однако первые негативные последствия уже заметны: недавние опросы туристического совета показали, что чрезмерная дороговизна начинает отпугивать иностранных путешественников.
OBOZ.UA писал об итальянском регионе, напоминающем Швейцарию.
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