Шесть лучших природных и бесплатных пляжей Италии

Морское побережье Италии, особенно его лучшие участки, обычно заняты эксклюзивными клубами и пятизвёздочными отелями. Из-за этого возникает ощущение, что природная красота, которая прославила эти места, становится все больше отгороженной от обычных людей. Однако до сих пор существуют замечательные места у воды, которые можно посетить бесплатно.

Их собрала для издания Guardian австралийка Кэти Макнолти. Она живет в Италии и удивляется тому, что морской отдых здесь становится все менее доступным для местных. Ведь в Австралии пляжи считаются общим природным пространством, где царит расслабленная атмосфера. Женщина подыскала для читателей такие места, которые максимально воспроизводят этот вайб.

Ривьера-дель-Конеро, Марке

Этот регион остается малоизвестным для иностранных туристов, поэтому здесь преобладает атмосфера аутентичного итальянского отдыха. Береговая линия в пределах регионального парка Конеро поражает белой галькой и прозрачной зеленовато-голубой водой на фоне известняковых скал. Пляж Сироло предлагает уютный отдых на гладких камнях после прогулки по лесной тропе, а бухта Портоново сочетает свободные участки с духом 60-х. Местной гастрономической особенностью является спагетти с мидиями, которых каждое утро собирают вручную прямо с прибрежных скал.

Гаргано, Апулия

В отличие от популярного юга Апулии, полуостров Гаргано на севере региона является более диким и скалистым. Территория местного национального парка усеяна тихими бухтами и длинными галечными пляжами в окружении оливковых рощ. Бесплатный пляж Портогреко идеально подходит для прыжков в воду со скал и снорклинга в пещерах. А пляж Виньянотика славится своей отвесной известняковой стеной, которая создает естественную тень во второй половине дня.

Понца, Лацио

Остров Понца, расположенный недалеко от материка, привлекает дикими бухтами, ко многим из которых можно добраться только на лодке. На самый длинный пляж острова Фронтоне можно добраться с помощью водного такси, однако он предлагает достаточно свободного пространства на скалах для отдыха без клубных зонтиков. Особым приключением станет аренда лодки для посещения бухты Кьяя-ди-Луна, окруженной оранжевыми скалами. В местных заведениях стоит попробовать тушеного осьминога по-понзийски и свежий инжир.

Пантеллерия, Сицилия

Остров Пантеллерия, расположенный ближе к Тунису, чем к Сицилии, предлагает полное погружение в дикую природу. Здесь нет песчаных пляжей, поэтому туристы загорают на плоских вулканических скалах и ныряют в кристально чистую синюю воду. Бухта Балата-дей-Турки привлекает любителей подводного мира яркими кораллами, а в районе Ника можно поплавать непосредственно в термальных источниках, бьющих с морского дна. После короткого похода по вулканической местности погрузитесь в скальные бассейны Лагетто-делле-Ондине.

Эльба, Тоскана

Остров Эльба предлагает более 140 километров береговой линии с многочисленными дикими заливами и крошечными пляжами. Залив Ниспорто, окруженный холмами с соснами, сохраняет ощущение уединенности даже в пик сезона. Плоский песчано-галечный берег и спокойные волны делают это место отличным для семейного отдыха и прогулок на каноэ. Местным деликатесом считается спагетти с ботаргой (вяленой икрой кефали), которую готовят в заведениях Портоферрайо.

Маремма, Тоскана

Региональный парк Маремма защищает один из самых нетронутых участков итальянского побережья. На здешних диких песчаных пляжах нет баров или шезлонгов, а единственным укрытием от солнца служат шалаши, построенные из выброшенных морем веток. Самым доступным является пляж Марина-ди-Альберезе, а до более отдаленного Коллелунго можно добраться пешком или на велосипеде. Путешествуя по парку, туристы могут увидеть стада маремманских коров и диких лошадей, а также приобрести свежую моцареллу из молока буйволиц для пикника на берегу.

