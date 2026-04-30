Шесть лучших природных и бесплатных пляжей Италии

Юлия Потерянко
Путешествия
3 минуты
675
Шесть лучших природных и бесплатных пляжей Италии

Морское побережье Италии, особенно его лучшие участки, обычно заняты эксклюзивными клубами и пятизвёздочными отелями. Из-за этого возникает ощущение, что природная красота, которая прославила эти места, становится все больше отгороженной от обычных людей. Однако до сих пор существуют замечательные места у воды, которые можно посетить бесплатно.

Их собрала для издания Guardian австралийка Кэти Макнолти. Она живет в Италии и удивляется тому, что морской отдых здесь становится все менее доступным для местных. Ведь в Австралии пляжи считаются общим природным пространством, где царит расслабленная атмосфера. Женщина подыскала для читателей такие места, которые максимально воспроизводят этот вайб.

Ривьера-дель-Конеро, Марке

Шесть лучших природных и бесплатных пляжей Италии

Этот регион остается малоизвестным для иностранных туристов, поэтому здесь преобладает атмосфера аутентичного итальянского отдыха. Береговая линия в пределах регионального парка Конеро поражает белой галькой и прозрачной зеленовато-голубой водой на фоне известняковых скал. Пляж Сироло предлагает уютный отдых на гладких камнях после прогулки по лесной тропе, а бухта Портоново сочетает свободные участки с духом 60-х. Местной гастрономической особенностью является спагетти с мидиями, которых каждое утро собирают вручную прямо с прибрежных скал.

Гаргано, Апулия

Шесть лучших природных и бесплатных пляжей Италии

В отличие от популярного юга Апулии, полуостров Гаргано на севере региона является более диким и скалистым. Территория местного национального парка усеяна тихими бухтами и длинными галечными пляжами в окружении оливковых рощ. Бесплатный пляж Портогреко идеально подходит для прыжков в воду со скал и снорклинга в пещерах. А пляж Виньянотика славится своей отвесной известняковой стеной, которая создает естественную тень во второй половине дня.

Понца, Лацио

Шесть лучших природных и бесплатных пляжей Италии

Остров Понца, расположенный недалеко от материка, привлекает дикими бухтами, ко многим из которых можно добраться только на лодке. На самый длинный пляж острова Фронтоне можно добраться с помощью водного такси, однако он предлагает достаточно свободного пространства на скалах для отдыха без клубных зонтиков. Особым приключением станет аренда лодки для посещения бухты Кьяя-ди-Луна, окруженной оранжевыми скалами. В местных заведениях стоит попробовать тушеного осьминога по-понзийски и свежий инжир.

Пантеллерия, Сицилия

Шесть лучших природных и бесплатных пляжей Италии

Остров Пантеллерия, расположенный ближе к Тунису, чем к Сицилии, предлагает полное погружение в дикую природу. Здесь нет песчаных пляжей, поэтому туристы загорают на плоских вулканических скалах и ныряют в кристально чистую синюю воду. Бухта Балата-дей-Турки привлекает любителей подводного мира яркими кораллами, а в районе Ника можно поплавать непосредственно в термальных источниках, бьющих с морского дна. После короткого похода по вулканической местности погрузитесь в скальные бассейны Лагетто-делле-Ондине.

Эльба, Тоскана

Шесть лучших природных и бесплатных пляжей Италии

Остров Эльба предлагает более 140 километров береговой линии с многочисленными дикими заливами и крошечными пляжами. Залив Ниспорто, окруженный холмами с соснами, сохраняет ощущение уединенности даже в пик сезона. Плоский песчано-галечный берег и спокойные волны делают это место отличным для семейного отдыха и прогулок на каноэ. Местным деликатесом считается спагетти с ботаргой (вяленой икрой кефали), которую готовят в заведениях Портоферрайо.

Маремма, Тоскана

Шесть лучших природных и бесплатных пляжей Италии

Региональный парк Маремма защищает один из самых нетронутых участков итальянского побережья. На здешних диких песчаных пляжах нет баров или шезлонгов, а единственным укрытием от солнца служат шалаши, построенные из выброшенных морем веток. Самым доступным является пляж Марина-ди-Альберезе, а до более отдаленного Коллелунго можно добраться пешком или на велосипеде. Путешествуя по парку, туристы могут увидеть стада маремманских коров и диких лошадей, а также приобрести свежую моцареллу из молока буйволиц для пикника на берегу.

