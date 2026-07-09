Самый известный собор Германии введет плату за вход

Кельнский собор – одна из главных архитектурных жемчужин всей Германии. Этот шедевр готики служит настоящим магнитом для туристов и с 1996 года находится под защитой ЮНЕСКО. Впрочем, отныне увидеть его сокровища можно будет только за плату.

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Как пишет немецкое издание Der Spiegel, с 1 июля посетители должны заплатить 12 евро, если хотят осмотреть внутреннее пространство собора. Как сообщил капитул собора, средства от продажи билетов должны, среди прочего, покрыть расходы на охрану и защиту памятника, которые в последнее время заметно выросли.

Указанная цена на билет действует в большинство дней и для большинства посетителей. Но есть и исключения: в определенные дни года Кельнский собор будет бесплатным для всех. Например, с 6 января (праздник Богоявления, или Трех царей) и до следующего за ним воскресенья. Достопримечательность будет принимать всех желающих бесплатно также 1 мая в День труда и 3 октября в День немецкого единства. А еще во время паломничества Трех царей в конце сентября.

У верующих также есть привилегии. Те, кто приходит в собор на богослужение, для молитвы, а также члены Центрального союза строительства собора (Zentral-Dombau-Verein) могут входить бесплатно через северный вход. Правда, они получают доступ только к определенным зонам. Гости, купившие билет, заходят через западный вход и могут осмотреть все помещения храма.

Кроме того, новые цены на билеты не распространяются на детей в возрасте до 13 лет и людей с тяжелыми формами инвалидности. Для них вход останется бесплатным.

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