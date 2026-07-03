В Венеции повысят плату для туристов: какова сумма

В Венеции намерены существенно повысить плату для туристов, приезжающих в город всего на один день. Новый мэр Симоне Вентурини предлагает увеличить входной сбор в самые оживленные периоды до 30–50 евро. Сейчас однодневные посетители платят 5 евро при раннем бронировании или 10 евро, если оформляют визит в последние дни перед поездкой.

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По словам Вентурини, повышение сбора должно сдержать поток туристов в дни, когда нагрузка на город особенно велика. Подробности сообщает The Guardian.

Почему Венеция хочет повысить плату

Венеция уже несколько лет пытается бороться с чрезмерным туризмом. В 2024 году город стал первым в мире крупным туристическим направлением, введшим плату за вход для однодневных гостей. Тогда сбор в размере 5 евро действовал в 29 пиковых дат в период с апреля по июль.

В 2025 году систему расширили до 54 дат, а туристы, бронировавшие визит в последний момент, платили уже двойную сумму. В 2026 году сбор действует на 60 дат.

Несмотря на то, что эта схема пока не привела к заметному сокращению числа туристов, она принесла городу значительные поступления. В первый год Венеция получила около 2,4 млн евро, что превысило ожидания властей.

Кто должен платить

Сбор касается туристов, которые приезжают в исторический центр Венеции на один день и не остаются в городе на ночь. Оплата производится онлайн. После этого посетитель получает QR-код, который может понадобиться при проверке на основных въездах в город, в частности возле вокзала Venezia Santa Lucia.

Туристы, бронирующие ночлег в Венеции, освобождаются от уплаты сбора. Также не должны платить дети до 14 лет и часть посетителей из региона Венето. В то же время даже те, кто имеет право на освобождение, должны зарегистрировать своё присутствие на сайте.

Когда взимается сбор

В 2026 году сбор взимается только в отдельные пиковые дни и в определенные часы – с 8:30 до 16:00. В дни, не входящие в календарь сбора, туристам не нужно ни платить, ни оформлять освобождение от уплаты.

Плата не распространяется на все части Венецианской лагуны. В частности, в 2026 году она не взимается на небольших островах лагуны, среди которых Лидо, Мурано, Бурано, Торчелло и другие.

На что пойдут деньги

Вентурини заявил, что нынешний входной сбор является одним из немногих инструментов, позволяющих городу контролировать поток однодневных туристов. По его словам, власти хотят сделать систему более эффективной именно в дни наибольшего наплыва людей.

Средства от сбора планируют направлять на городские услуги, содержание инфраструктуры и защиту Венеции – уникального города, построенного на воде. По оценкам городских властей, ежегодные расходы на содержание такого города превышают 100 млн евро.

Что это означает для туристов

Если предложение будет одобрено, однодневная поездка в Венецию в пиковые дни может стать значительно дороже. Вместо нынешних 5 или 10 евро туристы могут платить до 50 евро, если будут приезжать в периоды наибольшей нагрузки.

Для тех, кто планирует ночевать в городе, правила будут более мягкими: такие туристы по-прежнему не должны будут платить входной сбор, но должны будут пройти регистрацию. Поэтому перед поездкой в Венецию стоит заранее проверять официальный календарь дат, условия оплаты и правила освобождения от сбора.

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