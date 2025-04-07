Самые низкие цены: назван лучший день для покупки авиабилетов – и это уже не вторник

В течение длительного времени считалось, что самые дешевые авиабилеты можно было приобрести каждый вторник. Однако исследования показали, что такой метод устаревший.

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OBOZ.UA рассказывает о том, когда можно взять билеты на самолет по лучшим ценам. По данным Expedia в 2025 году, самым дешевым днем ​​для бронирования билетов является воскресенье.

Отмечается, что скидка не достаточно существенная, однако экономит путешественникам 6% на внутренних рейсах, а на международных билетах реально сэкономить до 17%. Самыми дорогими днями для покупки авиабилетов являются понедельник и пятница.

Согласно исследованиям проведенным Upgraded Points, лучшими днями недели для покупки авиабилетов стали понедельник или вторник, в то же время пятница и суббота наоборот самые дорогие. По данным Google покупать билеты во вторник, среду и четверг дешевле, чем покупать авиабилеты по выходным. Однако в компании убеждены: "Нет большой пользы в покупке билетов в определенный день недели".

Как приобрести авиабилеты по более низким ценам

Как отмечает Forbes, если у вас есть возможность, путешествуйте вне сезона, когда нет большого количества людей. К примеру, авиабилеты на солнечный отдых в январе стоят дешевле, чем в марте. Сентябрь и октябрь могут быть более доступными временами для полетов, чем летом. Также рассмотрите возможность перенести поездку на день или два во время праздников, чтобы выбрать менее популярное время и найти более выгодные цены.

Большинство авиакомпаний США отменили плату за изменение билетов в стандартном экономклассе и высших категориях. Это дает пассажирам больше гибкости: можно забронировать перелет заранее, а если цена на него со временем снизится – изменить бронирование без дополнительных затрат.

Чтобы воспользоваться этой возможностью, стоит сразу покупать билеты, как только найдете приемлемый вариант. Затем регулярно проверяйте тарифы на тот же рейс. Если стоимость упадет – отмените подержанную бронь и забронируйте заново по более выгодной цене. Это простой способ сэкономить.

Напомним, венгерский лоукостер Wizz Air запускает шесть новых маршрутов из Кишинева с 26 октября 2025 года, что расширит авиасообщение с Европой. Кроме того, увеличивается частота рейсов в Париж и Берлин, что сделает путешествия еще более удобными для пассажиров. Рейсы по новым направлениям будут выполняться три раза в неделю, а билеты на новые маршруты уже доступны для бронирования.

Как сообщал OBOZ.UA, международный аэропорт "Львов" имени короля Даниила Галицкого могут открыть для авиационных полетов уже летом этого года, а по более оптимистичному сценарию - весной, мае или даже в апреле. Есть от пяти до семи авиакомпаний, уже готовых там работать.

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