Самые известные астрономические обсерватории мира: где посмотреть на звезды

К сожалению, полететь в космос удается не всем. Зато увидеть его неизведанные глубины может каждый. Сегодня мы погрузимся в таинственный мир галактик. Куда поехать ради магического зрелища — читайте ниже.

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Европейская южная обсерватория и телескопы, Чили

Международная астрономическая организация с головным офисом в немецком городе Гарнинг. Ее главные станции размещаются в пустыне Атакама. В Паранале находится самый большой телескоп в мире.

Комплекс состоит из четырех оптических инструментов, каждый из которых имеет зеркало диаметром 8,2 метра. С его помощью можно заглянуть в глубины космоса с удивительной точностью.

Сюда разрешают приезжать в субботу и воскресенье. Однако необходимо заранее зарегистрироваться на сайте. Кстати, в Ла-Силье находится High Accuracy Radial velocity Planet Searcher – высокоточный спектрограф, используемый для поиска экзопланет.

Обсерватория Маунт-Уилсон, США

Построили в 1908 году. Здесь располагается один из самых больших телескопов в Западном полушарии. Посетить астрономический центр можно бесплатно.

Обсерваторию построили на горе Вильсон на высоте 1742 м над уровнем моря. Кстати, локацию выбирали не наугад. Именно здесь наиболее благоприятные условия для наблюдения – воздух спокойнее, чем в других частях Северной Америки.

Также здесь находится 100-дюймовый телескоп Гукера. Именно через него известный астроном Эдвин Габбл совершил революционное открытие. Он доказал, что Вселенная расширяется, а также существуют и другие галактики, кроме Млечного пути. Исследование явилось основой для современной космологии и подтверждением теории Большого взрыва.

Приехать сюда можно с начала апреля по конец ноября.

Обсерватория Гриффита, США

Строительство аттракции началось в 1933-м, а уже в 1935-м сюда пришли первые посетители. Станцию назвали в честь американского промышленника Гриффита Дженкинса Гриффита. Именно филантроп подарил городу землю для строительства астрономического центра.

Здесь туристы смогут посмотреть на звезды через знаменитый 12-дюймовый телескоп Zeiss. Кстати, локация часто встречается в фильмах, в частности, в картинах Ла-Ла Ленд (2016), Терминатор: Генезис (2015) и Трансформеры (2007).

Обсерватория Мауна-Кеа, США

Комплекс телескопов разместили на вершине одноименного вулкана. Самая высокая точка – 4190 метров над уровнем моря. Удаленность от цивилизации и благоприятный климат создали идеальные условия для оптических наблюдений.

Сотрудники станции организуют звездные туры, а также предоставляют бесплатный доступ к астрономическим приборам. Туристы могут приезжать сюда каждый вечер.

Гринвицкая королевская обсерватория, Великобритания

Основал король Карл II в 1675 году. В тот период ее использовали для уточнения координат, а затем отправляли мореплавателям. Сегодня здесь работает музей. В нем хранится коллекция разных предметов. В частности, инструменты, применявшиеся для наблюдения за меридианами и 28-дюймовый экваториальный телескоп Грабба 1893 года.

Южноафриканская астрономическая обсерватория, ЮАР

Построили в 1972 году на высоте 1800 метров над уровнем моря. В настоящее время здесь находится самый большой в южном полушарии оптический телескоп с диаметром главного зеркала 1100 сантиметров.

Кстати, на территории станции официально проводятся экскурсии, во время которых можно посмотреть на звезды.

Национальный парк Тейде, Испания

Самый большой в Испании. Входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь размещается одноименная обсерватория с десятками огромных телескопов.

Интересный факт: на острове действуют законы, регулирующие световое загрязнение и воздушное движение самолетов.

На территории станции организуют экскурсии, во время которых можно наблюдать не только звезды, но и активность Солнца. В частности, увидеть солнечные пятна и вспышки. Чтобы попасть на лекцию, необходимо предварительно зарегистрироваться на сайте.

Очень Большой Массив имени Карла Янского, США

Обсерватория размещается на плато Сан-Агустин. Здесь расположено 27 радиотелескопов высотой 25 метров. Все они поставлены в виде латинской буквы Y.

Ежегодно в дневное время суток здесь принимают туристов. А каждую первую субботу месяца здесь проводят туры и экскурсии с гидами. Кстати, локацию можно увидеть в нескольких фильмах, в частности, в ленте "Терминатор: Спасение" 2009 года.

Если хочется дотянуться до звезд, направляйтесь к этим астрономическим достопримечательностям.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о горе, на вершине которой расположена старая обсерватория.

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