Самое большое в мире поселение было в Украине: в какой области и какое название это место носит сейчас

Мало кто знает, но самое большое поселение в мире было не в Египте и не в Месопотамии – оно располагалось в Украине. Около шести тысяч лет назад на Черкасщине, недалеко от современной Умани, трипольцы создали гигантский очаг жизни, который по площади и количеству жителей превышал все, что было на планете того времени, хотя сейчас кажется небольшим по площади.

Сегодня археологи называют это поселение настоящим протомегаполисом энеолита, расположенным на территории современных сел Тальянки и Легедзино. Основатель проекта "Реальная история" Аким Галимов рассказал, что это открытие стало сенсацией для мировой археологии.

Люди в Черкасской области задолго до появления первых городов в Месопотамии или Египте умели организовывать жизнь огромных сообществ.

"Сейчас я нахожусь в селе Легедзино на Черкасщине, где когда-то прямо на этом поле было найдено самое большое поселение трипольцев в мире", – говорит Галимов.

Первые раскопки в Легедзино начались еще в начале 1980-х. Тогда археологи откопали сотни жилищ, расположенных по четкому плану, а в течение следующих десятилетий исследовали около шестидесяти домов. По оценкам ученых, под землей может скрываться еще более двух тысяч сооружений.

Трипольские поселения поражают не только размерами, но и организацией. Здания стояли концентрическими кругами, имели похожие конструкции, а население отдельных ячеек достигало десяти тысяч человек. Для того времени это был невероятный уровень социальной организации: жители заботились о продовольствии, планировали пространство и жили большими общинами.

Эта культура просуществовала около двух тысяч лет и была частью более широкой археологической общности, известной как культура Кукутень, которая охватывала современные Румынию и Молдову. Для сравнения: первые пирамиды в Египте появились через тысячу лет после расцвета трипольских поселений, а Стоунхендж – еще на две тысячи лет позже.

Археологи установили, что трипольцы пришли на территорию Украины с Ближнего Востока и Восточной Анатолии. Мигрируя через Балканы и Румынию, они искали плодородные земли и изобилие воды – и нашли их в Украине, создав одни из первых в мире крупных земледельческих сообществ.

"Они шли с Ближнего Востока и Восточной Анатолии в поисках лучших условий для жизни, плодородной земли и достаточного количества воды. Так, примерно 8,5 тысяч лет назад эти земледельцы пришли на Балканы. А еще через тысячу лет зашли в Румынию. Затем перешли Днестр и по притокам вышли на Буг и современное лесостепное правобережье Украины", – объяснил Галимов.

Хотя ученые до сих пор спорят, можно ли назвать их настоящими городами, масштабы поселения говорят сами за себя. Это были организованные, стабильные сообщества, которые на тысячи лет опередили свое время.

