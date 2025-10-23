Расположена в Европе: названа самая безопасная страна мира

Планируя путешествие, большинство путешественников обращает внимание не только на бюджет или впечатления, но и на безопасность. В мире, где все чаще случаются политические кризисы, войны и социальные беспорядки, вопрос спокойствия во время путешествия становится первоочередным.

И если годами звание самой безопасной страны мира удерживала Исландия, то теперь лидер сменился. Согласно новому отчету Berkshire Hathaway Travel Protection (BHTP), опубликованному в октябре 2025 года, самым безопасным государством мира стали Нидерланды. Детали рассказало издание Travel off Path.

Исландия, которая десятилетиями возглавляла список благодаря низкому уровню преступности, отсутствию коррупции и стабильной социальной ситуации, опустилась на четвертое место – лишь "на несколько десятых балла".

Зато Нидерланды поднялись с 14-го места в 2024 году на первую позицию, продемонстрировав впечатляющий прогресс в сфере безопасности, здравоохранения и социального единства.

Как отмечается в отчете, рейтинг формировался на основе данных Global Peace Index, аналитических платформ вроде Numbeo, а также опросов путешественников. Последние оценили страну как одну из самых комфортных для женщин, представителей ЛГБТ+ сообщества и людей разных расовых групп.

Столица страны, Амстердам, остается одним из самых популярных и одновременно самых свободных городов Европы. Известный своими каналами, музеями, велосипедными дорожками и знаменитым районом красных фонарей, он сочетает старинную культуру с современным космополитизмом.

Основные риски для туристов здесь – карманные кражи или невнимательность на велосипедных дорожках. В то же время уровень насильственных преступлений остается чрезвычайно низким.

Еще более безопасными считаются меньшие города – Бреда, Лейден и Гронинген. Они привлекают архитектурой, спокойствием и аутентичной атмосферой старой Голландии.

Аналитики отмечают сразу несколько причин стремительного роста позиций страны:

стабильность правопорядка и судебной системы ,

, высокий уровень доверия граждан к власти,

эффективная работа полиции и муниципальных служб,

и муниципальных служб, рост социальной сплоченности после пандемии,

успешная интеграция различных этнических и социальных групп.

Отдельно подчеркивается развитая система здравоохранения и высокий уровень медицинской безопасности для путешественников.

Интересно, что Государственный департамент США оценивает Нидерланды как страну второго уровня безопасности – то есть советует туристам быть бдительными, учитывая потенциальные террористические риски, общие для большинства стран Западной Европы.

В то же время за последние три года в Нидерландах не зафиксировано ни одного масштабного теракта. Отдельные инциденты – например нападение с ножом вблизи площади Дам в марте 2025 года или поджог возле посольства Израиля в Гааге годом ранее – не привели к жертвам и не повлияли на общий уровень безопасности.

Эксперты отмечают: даже несмотря на единичные угрозы, уровень жизни, безопасности и общественного порядка в Нидерландах – один из самых высоких в мире.

"Страна смогла достичь баланса между открытостью, свободой и социальной ответственностью", – говорится в отчете.

Поэтому если вы планируете путешествие в Европу и ищете направление, где сочетаются комфорт, культура и спокойствие – Нидерланды 2025 года стали лучшим выбором для безопасных путешествий.

