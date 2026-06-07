Рай для отдыха и шопинга: туристам посоветовали итальянский остров

Итальянский остров Капри в Неаполитанском заливе считают одним из самых красивых мест для летнего отпуска. Здесь можно совместить отдых у моря, прогулки по живописным улицам, лодочные экскурсии, виды на скалы Фаральйони и шопинг в местных бутиках.

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Капри издавна привлекал путешественников, художников, писателей, аристократов и знаменитостей. В разные эпохи сюда ехали за красотой моря, мягким климатом, уединением и ощущением роскошной, но неторопливой жизни, информирует Travel and Leisure.

Что посмотреть на Капри

Одна из главных причин задержаться на острове подольше – его природные виды. Капри известен скалистым побережьем, прозрачной водой, зелеными склонами и панорамными маршрутами, с которых открываются виды на море.

Среди самых известных мест – смотровая площадка Бельведере-ди-Трагара. К ней ведет живописная улица Виа-Трагара, вдоль которой можно увидеть цветы, виллы, сады и виды на побережье. В конце маршрута открывается один из лучших видов на Фаральйони – знаменитые скалы, которые стали символом острова.

Еще одна популярная локация – Монте-Соларо, самая высокая точка Капри. Добраться туда можно по канатной дороге с Анакапри. С вершины видно море, скалы, соседние острова и побережье материковой Италии. Многие туристы поднимаются наверх по канатной дороге, а обратно спускаются пешком.

Стоит также посетить Виллу Йовис – остатки резиденции римского императора Тиберия. Это место сочетает историю, археологию и зрелищные панорамы. Прогулка к вилле занимает определенное время, но маршрут проходит через тихие части острова.

Море, лодки и пляжи

Капри – это не остров больших песчаных пляжей. Его береговая линия преимущественно скалистая, а места у воды летом особенно ценны. Поэтому тем, кто хочет провести день на пляже, лучше заранее планировать отдых и приходить пораньше.

Один из лучших способов увидеть Капри – отправиться на лодочную прогулку вокруг острова. Во время такого маршрута можно увидеть гроты, скалы, уютные бухты и места для купания, к которым сложнее добраться с берега.

Самая известная морская достопримечательность острова – Голубой грот. Он известен необычным синим сиянием воды, которое возникает благодаря солнечному свету. В то же время в высокий сезон у грота могут быть очереди, поэтому часть путешественников выбирает менее популярные морские маршруты с купанием и снорклингом.

Анакапри – более спокойная сторона острова

Капри имеет два главных населенных пункта – город Капри и Анакапри. Первый считается более оживленным и гламурным: именно здесь расположена знаменитая Пьяццетта, много магазинов, кафе и туристических маршрутов.

Анакапри имеет более спокойную атмосферу. Здесь меньше суеты, больше ощущения местной жизни, а улицы кажутся менее перегруженными туристами. Именно с Анакапри удобно подниматься на Монте-Соларо, а также начинать прогулки по более тихим частям острова.

Для тех, кто хочет увидеть не только роскошный фасад Капри, но и более размеренный островной ритм, Анакапри может стать одним из самых приятных открытий.

Шопинг на Капри

Капри также известен как направление для шопинга. На острове можно найти как дорогие бутики, так и небольшие местные магазины с одеждой, аксессуарами, сумками, украшениями, духами и изделиями ручной работы.

Особенно популярны вещи, связанные с местным стилем: лёгкие платья, рубашки, сандалии, сумки, шёлковые изделия и яркие аксессуары для отпуска у моря. Покупки на Капри часто воспринимают не просто как сувениры, а как часть атмосферы острова.

Отдельная категория – изделия, сделанные на самом Капри или вдохновленные его цветами: белым камнем, синим морем, лимонами, цветами и ярким средиземноморским светом.

Когда лучше ехать на Капри

Наиболее людно на Капри летом, особенно в июле и августе. В этот период на острове много туристов, пляжные зоны быстро заполняются, а в центре может быть тесно.

Более комфортным временем для поездки считают весну или начало осени. В апреле, мае, сентябре и в начале октября погода обычно мягче, людей меньше, а прогулки по острову приятнее.

В то же время стоит помнить, что многие туристические сервисы на Капри работают преимущественно с середины весны до середины осени. Поэтому перед поездкой желательно заранее проверять расписание паромов и бронировать жилье.

Как добраться до Капри

Добраться до Капри можно только по морю. Чаще всего туристы отправляются на остров на паромах или скоростных катерах из Неаполя или Сорренто. В теплый сезон также могут действовать маршруты из других городов Амальфитанского побережья.

Главный порт острова – Марина-Гранде. Именно сюда прибывает большинство паромов. Отсюда можно подняться в город Капри на фуникулере, автобусе или такси. В высокий сезон билеты на паромы лучше покупать заранее, особенно если поездка приходится на выходные или праздничные дни.

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