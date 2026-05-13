Имеет пляжи невероятной красоты: какой греческий остров "скрывают" от иностранцев
Греческий остров Тасос называют одним из тех направлений, которые местные как бы предпочли бы оставить "для своих". Он расположен в северной части Эгейского моря и пока не имеет такой бешеной популярности среди иностранных туристов, как Санторини или Миконос.
Именно поэтому здесь до сих пор можно найти пляжи без толп, зеленые горные деревни, традиционные таверны и более доступное жилье у моря. Тасос известен мрамором, археологическими памятниками и спокойной атмосферой настоящей Греции. Однако этот остров постепенно становится все более популярным, поэтому ближайшие годы могут изменить его туристический статус, информирует Travel off Path.
Его главное преимущество – сочетание красивых пляжей, гор, зеленых лесов и небольших поселений, где до сих пор чувствуется местный ритм жизни. Это не тот остров, куда едут за показной роскошью. Сюда стоит ехать за чистым морем, старыми каменными домами, вечерами в тавернах и ощущением, что Греция здесь еще не превратилась в туристическую декорацию.
На Тасосе нет собственного аэропорта. Добраться сюда можно паромом из Кавалы: дорога по морю занимает примерно час с четвертью. Именно это относительное "неудобство" и помогает острову оставаться спокойным и менее переполненным.
Главным городом и портом Тасоса является Лименас. Для первого путешествия это один из самых удобных вариантов для проживания, ведь отсюда легко добираться до основных локаций острова.
Лименас имеет типичную атмосферу греческого порта: набережная с лодками, таверны, небольшие отели, магазины и пляжи, до которых можно дойти пешком. На Тарсанасе можно искупаться в чистой воде и увидеть горные пейзажи, не выезжая далеко за пределы города.
Рядом с Лименасом расположена и одна из важных исторических достопримечательностей острова – древняя агора. Это археологическая зона с руинами древнего рынка, храмов и общественных сооружений, которые напоминают о богатой и активной жизни Тасоса в античную эпоху.
Чтобы лучше увидеть Тасос, стоит арендовать автомобиль. Остров не слишком большой, но его самые интересные места разбросаны между побережьем, горами и зелеными деревнями.
Одно из самых атмосферных мест на острове – село Теологос. Оно расположено среди зелени и известно старыми каменными домами, османскими особняками и традиционными тавернами.
Еще одно красивое поселение – Панагия. Оно раскинулось на склоне холма и привлекает мощеными улочками, источниками, тенистыми площадями и домами в македонском стиле.
Панагия также является удобной точкой для тех, кто хочет подняться на гору Ипсарио – самую высокую вершину Тасоса. Маршруты проходят через сосновые леса и открывают панорамные виды на Эгейское море.
Тем, кто не планирует долгий поход, стоит поехать в монастырь Архангела Михаила. Он стоит на прибрежном холме с видом на море и остается одним из самых красивых духовных мест острова.
