Куда не стоит ехать этим летом: эксперты назвали 8 неудачных направлений

Лето 2026 года может стать не лучшим временем для поездок в некоторые из самых популярных туристических мест мира. Эксперты предупреждают, что часть известных направлений в этом сезоне будет страдать от рекордного наплыва людей, сильной жары, высоких цен и все большего недовольства местных жителей массовым туризмом.

В результате отдых в таких местах рискует превратиться в изнурительную борьбу за свободное пространство, транспорт и бронирование. Поэтому специалисты советуют этим летом обходить стороной восемь известных направлений и вместо этого обратить внимание на более спокойные альтернативы.

Венеция

Одним из таких мест стала Венеция. Город продолжает поражать архитектурой и атмосферой, но в июле и августе огромное количество туристов практически уничтожает его романтику. Толпы на мосту Риальто, изнуряющая жара и возвращение платы за однодневные визиты в 2026 году делают поездку значительно менее комфортной.

В качестве альтернативы советуют рассмотреть Тревизо – город неподалеку, где также есть каналы, средневековая архитектура и уютные винные бары, но без хаотичного туристического давления.

Барселона

В списке нежелательных летних направлений оказалась и Барселона. Город давно остается одним из главных центров европейского туризма, но в последнее время местные жители все активнее выражают недовольство из-за перенаселенности, высоких цен на жилье и перегруженности общественного пространства. Из-за этого летняя Барселона может оказаться не тем местом, где удастся ощутить спокойное и легкое испанское настроение.

Вместо этого советуют выбрать Валенсию – большой город с пляжами, историей, современной архитектурой и гастрономией, но с более комфортной атмосферой.

Санторини

Еще одно направление, которое эксперты не советуют этим летом, – Санторини. Популярность этого греческого острова уже давно создала проблемы для его инфраструктуры. Особенно это ощутимо во время летних закатов в Ии, когда тысячи туристов и пассажиров круизов собираются в одном месте ради тех самых фото. Из-за перегруженных дорог, высоких цен и постоянного давления толпы отдых на острове может потерять свою идилличность.

Значительно более спокойной альтернативой называют Наксос – остров с пляжами, горами, руинами и традиционными деревнями.

Амстердам

Не советуют летом и Амстердам. Город в последние годы сам пытается сдерживать туристический поток, в частности через кампании против поездок ради вечеринок, ужесточение налогов и ограничения краткосрочной аренды.

Зато внимание советуют обратить на Утрехт – город с каналами, историческим центром и молодой атмосферой, который часто называют менее туристической версией Амстердама.

Рим

Рим также попал в этот перечень. Несмотря на свое историческое величие, в августе он превращается в настоящую каменную печь. Жара, поднимающаяся от брусчатки, почти полное отсутствие тени возле знаковых достопримечательностей и огромные очереди делают знакомство с городом тяжелым физически.

В качестве альтернативы предлагается Болонья – город с богатой историей, сильной гастрономической репутацией и многочисленными крытыми аркадами, которые защищают от летнего солнца.

Амальфийское побережье

В списке также оказалось Амальфийское побережье. Его считают одним из самых красивых в мире, но летом местные дороги превращаются в сплошную пробку из туристических автобусов и скутеров. Города вроде Позитано и Амальфи становятся слишком переполненными, а маленькие пляжи заполняются до отказа. Из-за этого знаменитый образ dolce vita уступает место логистическому хаосу.

Более спокойной заменой называют побережье Чиленто, где есть красивые пляжи, приморские деревни и античные руины Пестума.

Канарские острова

В течение многих лет они были одним из главных вариантов летнего отдыха, но сейчас регион все острее сталкивается с последствиями перегрузки туризмом. Массовые протесты, требования ограничить поток посетителей и защитить жилье и водные ресурсы свидетельствуют, что ситуация становится все более напряженной.

Альтернативой называют Мадейру, которая предлагает вулканические пейзажи, ботанические сады и маршруты для пеших прогулок без такого острого конфликта вокруг туризма.

Киото

Это культурное сердце Японии давно страдает от чрезмерной популярности, а проблема уже дошла до того, что в историческом районе Гион начали устанавливать физические барьеры и ограничивать доступ туристов к отдельным частным улицам. В сочетании с тяжелой летней влажностью это делает путешествие по городу изнурительным.

Зато советуют обратить внимание на Канадзаву – город с хорошо сохранившимися кварталами самураев и гейш, традиционными садами и сильной локальной гастрономией.

