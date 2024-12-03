Путешествуем по любимым местам Ивана Франко

Готовы проникнуть в прошлое и отправиться в поход по тропинкам Івана Франко? Сегодня рассказываем о локациях, вдохновлявших выдающегося поэта. Здесь создавались шедевры, творилось будущее украинской литературы и кипела жизнь публициста. Откуда начать путешествие, читайте ниже.

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Нагуевичи

Село Дрогобычского района Львовской области. Локация, где прозаик родился и провел детство. Впоследствии он часто приезжал сюда с семьей на отдых.

Советуем посетить Литературно-мемориальный музей. Его открыли в 1981 году. Здесь хранятся экспонаты из жизни семьи Франко: детская люлька, зеркало и мысник. А еще прогуляйтесь по лесной аллее, которая находится неподалеку. Здесь разместили деревянные скульптуры, часовню Рождества Богородицы и Летний театр.

Также на территории можно посетить усадьбу родителей писателя.

Дрогобыч

Поселок в Дрогобычском районе Львовской области. Его считают малой родиной поэта. Иван учился в главной школе при церкви Святой Троицы, а затем в высшей гимназии имени Франца-Иосифа. Рекомендуем посетить деревянную церковь Святого Юра конца XV – начала XVI веков. Франко описывал ее как подлинную реликвию.

Борислав

Находится на юге центральной части Дрогобычского района на реке Тысменица. Прозаик вспоминает город во всемирно известной повести "Борислав смеется". В работе он описывает непростую судьбу рабочих, добывающих нефть.

Обязательно посетите историко-краеведческий музей. Здесь есть несколько "комнат". В светлице туристы увидят картины известных художников. В частности, преподавателя Николая Могилата и заслуженного художницка Украины Ирины Гресик. В естественнонаучном зале путешественники узнают о животном и растительном мире региона. В историческом представлены останки мамонта, орудия труда и предметы обихода.

Урич

Село в Стрыйском районе Львовской области. Свое первое путешествие Иван Франко совершил еще гимназистом в 1869 году. Вместе со своими одноклассниками и учителем Иваном Верхратским он отправился в научную экспедицию. Исследователи поставили своей целью собрать коллекцию горных майских жуков.

В то время у поэта было заболевание глаз. Каждое утро он направлялся в местный источник и умывался. Прозаик верил, что обряд поможет ему справиться с недугом.

Сходница

Поселок Дрогобычского района Львовской области. Он славится лечебно-минеральными водами.

Сходницкий замок, на протяжении веков выполнявший оборонительные функции, стал прототипом крепости из рассказа Каменяра "Татарские нападения на Подгорье".

Кстати, писатель часто приезжал сюда на отдых.

Вовкив

Село во Львовской области. Впервые о нем упоминают в 1398 году.

В 1887 году прозаика сюда пригласил добрый друг, чешский этнограф Франтишек Ржегорж. Именно здесь, среди живописной природы, Каменяр отдыхал, рыбачил и черпал вдохновение для творчества.

В Вовкове почти все лето провела жена Ивана Ольга Франко. Здесь и родился их старший сын Андрей.

Советуем посетить костел Святой Марии Магдалины. Святыню построили в 1924-1930 годах в стиле ар-деко по проекту архитектора Бронислава Виктора.

Кстати, в советское время она служила складом минеральных удобрений. Впоследствии церковь стала местом съемок первого украинского детектива "Преступление со многими неизвестными". Мини-сериал был создан по мотивам философского труда Ивана Франко "Основы общества".

Пидгирки

Район города Калуша. Впервые о нем упоминают в 1408 году. В 1903-м писатель вместе с братом Онуфрием продали хозяйство в Нагуевичах.

После этого они переехали в более просторное имение в Пидгирках, где когда-то детьми проводили летние каникулы. Каменяр с сыновьями и дочерью обожали отдыхать у реки Лимницы и ночевать в овраге.

Рекомендуем сходить в местный музей-дом. Инициатором его создания стала внучка Оксана. Здесь туристы узнают о жизненном и творческом пути Франко, увидят его фото и семейное дерево.

Кстати, здесь похоронен родной брат публициста.

Криворивня

Село Верховинского района Ивано-Франковской области. В начале 1900-х годов его считали самым популярным местом для досуга интеллектуалов.

С 1906-го поэт здесь снимал жилье у резчика Василия Якибьюка. Хижина размещалась на склонах горы Игрец.

Прозаик часто любил привозить отсюда сушеные грибы, варенье, мед и сыры из овечьего молока – будз и брынзу.

Не упустите шанс прикоснуться к истории и почувствовать себя частью великого литературного наследия!

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