Путешествие в страну, где почти нет лесов и мегаполисов: что посмотреть в Иордании

Не Египет или Турция, но не менее привлекательна для туристов. Иордания – государство, где почти нет зеленых пейзажей, к которым мы привыкли в Украине или Европе. Откуда начать путешествие – рассказываем ниже.

Видео дня

Акаба

Поселок располагается в одноименном заливе Красного моря. А еще здесь находится единственный порт в стране. Средняя температура воздуха с сентября по ноябрь колеблется от 24°C до 34°C. Поэтому это отличное время для пляжного отдыха.

Вдоль побережья располагается множество пляжей. Вход на большинство из них бесплатный. В Intercontinental Beach преобладает пологий вход в воду и белый песок. Здесь обустроены лежаки и зонтики. Также на территории работают спасатели.

На общественном Al-Ghandour Beach есть навесы, где можно укрыться от палящего солнца. Здесь путешественники смогут прокатиться на лодке или заняться снорклингом. С севера до юга песчаный берег постепенно сменяется каменистым. Здесь можно найти легендарные коралловые рифы – настоящую гордость Акабы. Именно благодаря этим подводным чудесам локация стала популярным туристическим направлением. В городе на сегодняшний день действуют 6 дайвинг-центров.

Советуем посетить дом-музей, где когда-то проживал прадед короля и выдающегося правителя страны Хусейна Бен-Али. Обязательно поезжайте в пустыню Вади Рам. Здесь туристы смогут посмотреть уникальные ландшафты, входящие в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Ценителям истории рекомендуем пойти на экскурсию по археологическим раскопкам древних поселений Иордании. Для этого нужно подняться на холм Телль-аль-Халифа.

А еще предлагаем отправиться в путешествие на Марс в Wadi Rum Protected Area. Каменная пустыня с красным песком стала съемочной площадкой для кинолент "Звездные войны" и "Марсианин".

Амман

Промышленный центр Иорданского Хашимитского Королевства. Самыми жаркими месяцами в регионе являются июль и август, со средней температурой около 31°C. Осенью погода становится более приятной: в сентябре 27°C, а в ноябре снижается до 17°C.

Советуем начать поездку с руин римского театра. Когда-то он вмещал более 6 тысяч зрителей одновременно. Туристы могут подняться на верхние уровни и насладиться панорамным видом на столицу. Рядом с амфитеатром располагаются музеи народных традиций и фольклора, где хранятся экспонаты иорданских обычаев, а также одежда и украшения.

Также рекомендуем поехать к цитадели Джебель-аль-Калаа – одной из главных достопримечательностей города. Здесь можно осмотреть остатки уникальных построек: храма Геркулеса и дворцового комплекса Омейядов.

Вади-Муса

Поселок находится в провинции Маан на юге Иордании. Интересный факт: название населенного пункта с арабского означает "Долина Моисея".

Всего в 3,5 километрах отсюда располагается известная историческая достопримечательность – Петра. Локация также вошла в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Древний город с греческого переводится как "камень". Его основало объединение племен идумея около 1200 г. до нашей эры. А еще здесь до сих пор проводят раскопки. Археологи исследовали более 800 построек и их фасады.

Также осмотрите Сокровищницу – изысканный храм в скале. Исследователи предполагают, что когда-то здесь находился мавзолей. Кстати, этот объект можно увидеть в фильме "Индиана Джонс и последний крестовый поход" от режиссера Стивена Спилберга.

Ирбид

Третий по величине город в стране. Средняя температура с сентября по октябрь колеблется от 27 до 32°C. Если путешествуете с детьми, рекомендуем посетить аквапарк Irbid Aquapark. Здесь есть аттракции как для малышей, так и для взрослых. На территории отеля есть внешние бассейны и ресторанчики. Также посетите тематический парк развлечений Happy Land. Здесь работает множество аттракционов.

Советы по поездке в Иорданию

Чтобы въехать в страну, нужно оформить визу. При посещении мусульманских городов лучше соблюдать местные обычаи. Женщинам следует избегать откровенной одежды: коротких юбок, шорт и одежды с глубоким вырезом. Мужчинам советуем прикрывать плечи и колени, особенно при посещении религиозных мест. Не здоровайтесь рукопожатием, лучше просто улыбнитесь. Сохраняйте ценные вещи в сейфе. Заранее позаботьтесь о наличных, банкоматы здесь – редкость.

Не откладывайте путешествие на потом! Выбирайте направление и отправляйтесь навстречу новым приключениям!

Ранее OBOZ.UA рассказывал о тайнах древнего города – Петры.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!