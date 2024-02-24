Путешествие по подземельям Украины: самые интересные локации

Когда-то давно люди при власти обустраивали катакомбы, чтобы защитить себя в случае неожиданных нападений или других угроз. Неудивительно, что на территории нашей страны есть множество подземных лабиринтов. Все они уникальны и имеют интересные истории происхождения. Где они находятся – читайте ниже.

Харьков

Подземный город в бывшей столице Украины существует очень давно. Раньше здесь размещались подпольные типографии. В советское время революционеры организовывали здесь тайные собрания. А в годы Второй мировой в этих коридорах часто скрывались партизаны. Но до определенного момента информацию засекречивали настолько сильно, что большинство харьковчан даже не подозревали об этих тоннелях.

Исследовать подземелья стали в начале XX века. Но до сих пор информации не так много. Сначала помешала Первая мировая война, потом гражданская, потом не было средств. Наконец, НКВД наложило гриф секретности. Поэтому на сегодняшний день харьковские лабиринты считаются самыми загадочными.

Они имеют 4 "уровня". Древнейший из них датируется еще дохристианской эпохой. Здесь обнаружены остатки языческих захоронений. Немного младшие вырыли в период между XII и XIII веком. Третью ступень построили во время правления Петра I для защиты населения от шведов. Есть мнение, что новыми путями эвакуировали местных. Во время советской оккупации был обустроен последний проход, но сведения о нем долго скрывали.

О харьковских катакомбах известно не так и много. Но есть места, которые удалось хорошо исследовать. Так что до начала полномасштабного вторжения здесь частенько проводили экскурсии. Конечно, сейчас такие прогулки недоступны. После победы у украинцев обязательно появится возможность узнать, что находится под Харьковом.

Одесса

Об одесских подземных ходах известно уже давно, однако точное время их появления до сих пор не определено. Некоторые исследователи полагают, что первые туннели начали обустраивать в начале XVII века. А вот принимать форму лабиринтов они стали примерно через 200 лет – в период масштабного строительства города, когда в окрестностях массово добывали известняк. Его использовали для возведения домов.

Катакомбы Одессы – это самая большая система тоннелей в мире. Она простирается на 2,5 тысячи километров. Кстати, до сих пор нет полной карты. Уже известно о 1000 входах, а сколько их на самом деле — никто не знает. Именно поэтому здесь невозможно прорыть метро. Хотя мегаполису его действительно не хватает.

Здешние подземные ходы, как и в Харькове, использовали в разных целях. Их в свое время освоили контрабандисты, чтобы скрываться от правоохранительных органов. Во время Второй мировой войны здесь осели партизаны. Тринадцать месяцев подряд они скрывались от фашистов и совершали нападения на врагов. Также здесь организовывались подпольные собрания. Функционировали здесь и типографии. Поговаривают, что под землей даже размещалась женская тюрьма и противоатомные бункеры. Все это можно узнать во время экскурсии.

В настоящее время гиды работают. Опытные туристы не советуют обувать на экскурсию белые кроссовки, а также рекомендуют одевать осеннюю или весеннюю куртку. Ведь внутри пещер температура воздуха всегда держится на отметке 14 градусов тепла.

Собираясь в Одессу, помните: город подвергается обстрелам. Так что ехать сюда пока опасно. Лучше отложить путешествие на время.

Львов

Львовское подземелье не является сплошным лабиринтом. Это скорее отдельные, не соединенные между собой, ходы. В некоторых из них сейчас функционируют музеи, рестораны или кафе. Но есть особенные. Чтобы попасть в них, нужно иметь разрешение. Есть и такие, что до сих пор не исследованы: вход в них закрыт.

Куда следует сходить? Обязательно зайдите в ходы, расположенные под храмом святых Петра и Павла. Здесь открыли выставочный зал. В ней представлены фундаменты построек XVI века, саркофаг архиепископа и макеты готического Львова.

Подземелье находятся и под Музейной площадью, на территории Доминиканского костела и под склонами Высокого замка. Последние служили бомбоубежищем во время Второй мировой войны. А сколько подземных заведений в городе даже сложно перечислить.

Украина скрывает еще множество тайн. Чтобы узнать их, вероятно, не хватит и жизни.

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