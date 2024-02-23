Путешествие частично признанной страной Балкан: что посмотреть в Косово

Когда речь заходит об этом государстве, большинство людей уверены: здесь опасно. Длительная война подкосила доверие к Балканскому региону. Но если отбросить все предубеждения и стереотипы и отправиться в путешествие по республике, ваше мнение кардинально изменится.

Косово – идеальный вариант для бюджетного путешествия. Однако важно отметить, что Украина на данный момент не признала независимость республики и считает ее частью Сербии.

Приштина

Столица частично признанной страны совсем не похожа на классические европейские города. На вид, это самая обычная провинция. Здесь в центре спокойно сушится белье или прогуливается чья-то корова, нет слишком чистых улиц, но есть много неухоженных домов. Но в этом есть свой шарм. Наверное, именно из-за неидеальности туристы любят сюда наведываться.

Знакомство с Приштиной следует начинать с Главной площади. Здесь расположен памятник "Newborn". Он символизирует рождение нового государства. Скульптура сделана в виде заглавных букв, которые ежегодно перекрашивают в новый цвет. Оттенки подбирают не хаотично, как это может показаться на первый взгляд. Каждая гамма несет в себе смысл и транслирует определенные идеи.

На площади размещены "звезды" столицы: стадион Фадиль Вокри, пейнтбольный клуб, театр ОДА, Дворец молодежи и спорта. А также мемориал HEROINES – огромный портрет девушки, исполненный из монет. Он посвящен косовским женщинам, ставшим жертвами насилия во время военных действий.

Обязательно пройдитесь по главной улице города – бульвару Матери Терезы. Здесь расположена статуя Скандербега – героя Албании. Немного дальше находятся две прекрасные церкви: православный Собор Христа Спасителя и Католический кафедральный храм. На соседней аллее возвышается Национальная библиотека, где собраны ценные документы, книги и рукописи. Неподалеку возведено здание, которое считается самым безобразным в мире. Такой себе титул. Но именно благодаря ему постройка привлекает к себе туристов.

Также посетите мечеть Джашар-паши, башню с часами, большой хаммам, этнологический музей и местный рынок.

Призрен

После знакомства с официальной столицей отправляйтесь в культурный центр Косово. Он находится недалеко от Приштины: примерно в 70 километрах. Этому городу удалось сохранить средневековый дух. А некоторые его районы вообще напоминают окрестности Праги и Парижа. Дополняют картину турецкие мотивы и карпатские виды.

Через весь Призрен вьется горная река Белый Дрин. Два берега между собой соединяет каменная переправа. К сожалению, не аутентичная. Ее возобновили в 1982-м. Старый мост, стоявший здесь еще с XV века, был разрушен в 70-х годах.

Чтобы рассмотреть город во всей его красоте, поднимитесь на крепостную стену. Отсюда открывается невероятная панорама: белые домики с терракотовыми крышами, величественные мечети, православные храмы и чудеса природы.

Обязательно сходите на Главную площадь. Здесь находится известный на всю страну фонтан. Местные утверждают: если выпить из него воды, то обязательно вернешься в эти края.

Печ

С этого города началась история Сербской православной церкви. Здесь находится резиденция Печской патриархии. Сейчас она тщательно оберегается. Во время вооруженного конфликта у святыни разместили итальянских военных. Сделали это с одной целью: чтобы архитектурный шедевр XIII века не был уничтожен радикально настроенными албанцами.

Печ сочетает в себе разные виды отдыха. Здесь можно прокатиться на тарзанках или зиплайнах, отправиться в поход, исследовать пещеры и заняться параглайдингом.

Обязательно посетите местный рынок. Здесь каждую субботу продают домашние сыры.

Косовская-Митровица

Это город двух устоев. С одной стороны реки живут албанцы и возвышаются мусульманские мечети. С другой – царят сербы.

Кстати, недавно здесь звучали воздушные тревоги и гремели снаряды. Сейчас все успокоилось. Но посещать Митровицу менее безопасно, чем предыдущие локации.

Важная информация

Ситуация в регионе не стабильна, хотя здесь и стих вооруженный конфликт. В настоящее время страной опекается ООН. Так что посещать ее можно, но с осторожностью.

Мы не рекомендуем фотографировать военных. Съемка не наказывается законом. Но одно фото может привести к неприятному разговору, в ходе которого вас все равно заставят удалить фото. Также не вступайте в политические споры с местными. А если вы путешествуете на машине, поезжайте очень осторожно. К сожалению, правила дорожного движения здесь прописаны только на бумаге. На практике их никто не применяет.

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