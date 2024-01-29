Лихтенштейн и Люксембург: путешествие по самым маленьким странам Европы

Когда популярные европейские направления уже изучены вдоль и поперек, нужно искать альтернативные маршруты. И таких достаточно! Стоит только внимательно посмотреть на карту. Там среди известных нам государств скрываются небольшие королевства и республики. Их должен посетить каждый турист, потому что таких достопримечательностей вы не найдете ни во Франции, ни в Германии или Польше.

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Так что если хочется вырваться за границу, но не знаете куда планировать поездку – читайте внимательнее!

Лихтенштейн

Это карликовое княжество, раскинувшееся посреди Альп. Оно настолько крохотное, что его ошибочно считают швейцарским регионом. Но это не так. Конечно, Швейцария оказывает значительное влияние и выполняет часть важных полномочий, но при сохранении формального суверенитета и независимости Лихтенштейна.

Государство очень маленькое. Треть его земель занимают горы. В некоторых местах ширина территории не превышает 10 км. Поэтому большинство путешественников впервые попадают сюда, просто пропустив нужный поворот. Ехали в Австрию, а оказались в неизведанном королевстве. Но здешние жители не обращают на это внимания и в шутку отвечают: размер не имеет значения. И они правы. Несмотря на свою миниатюрность Лихтенштейн считается важным финансовым центром Европы, ведь здесь очень развита банковская система.

К тому же в княжестве есть множество туристических достопримечательностей – от древних до современных. Их вы должны увидеть не через монитор компьютера или смартфона, а своими глазами.

Самая главная достопримечательность страны – замок Вадуц – яркий пример оборонной архитектуры раннего Средневековья. В настоящее время он принадлежит королевской династии, правящей государством. Раньше служил щитом от приступов врагов. А во время Второй мировой войны стал убежищем для европейской знати.

Каменный форт возведен на вершине скалистого холма. Поэтому он виден из любой точки города. Кстати, дворец не пустует. Семья монарха проживает в нем на постоянной основе. Так что зайти во внутрь, к сожалению, не удастся. Но не огорчайтесь и не вычеркивайте локацию из своего туристического чеклиста. Рекомендуем покорить пики горы "Три сестры". Оттуда открываются прекрасные виды на несокрушимую твердыню.

Если очень хочется побывать в замковом комплексе, попробуйте попасть в Гутенберг. Ворота бастиона открывают во время фестивалей и выступлений театральных трупп. Такие действия происходят здесь очень часто. Так что оказаться на его территории у вас больше шансов.

Когда вдоволь посмотрите средневековые оборонительные сооружения, отправляйтесь исследовать столицу. Пройдитесь по улочке Штедле, вдоль которой сосредоточены главные достопримечательности города. Здесь расположены Музей почты, Адмиральский дом, Дом правительства и Ратуша. Немного дальше возвышается Кафедральный собор Вадуца. Ни в коем случае не обходите его стороной.

Люксембург

Эта страна по площади немного больше, чем Лихтенштейн. Но по сравнению с другими государствами, совсем крошечная. Но не стоит ехать сюда без детально прописанного маршрута. Хотя герцогство и маленькое, но имеет множество мест, которые можно посетить. Делимся с вами основными локациями.

В первую очередь нужно пойти в старинные кварталы. В период Средневековья эти фортификационные постройки постоянно подвергались нападениям и достойно давали отпор врагам. Дело в том, что в то время здесь проходили главные торговые пути. И каждый народ хотел их контролировать. Поэтому местные жили в реалиях постоянной войны. Их атаковали австрийцы, французы, испанцы, пруссы. Но они не сдавались, потому что хотели только одного – властвовать на своей земле.

Здесь можно пройти между стенами оборонной архитектуры, погрузиться в атмосферу той эпохи и полюбоваться прекрасными видами.

Далее следуйте к сердцу города – площади Гийома II. Здесь находятся выдающиеся исторические шедевры: кафедральный собор Люксембурга, здание городской Ратуши, резиденция главы государства, а также памятник герцогу Вильгельму II.

Сходите к мосту Адольфа. Он назван в честь магната, положившего начало строительству. Переправа была построена всего за три года. Для масштабов такого сооружения это очень короткий срок.

Не обходите парк развлечений Мервейе. Здесь можно прокатиться на необычных аттракционах, посмотреть на макеты местной железной дороги и зайти в зоопарк. И, конечно, не забывайте о природных достопримечательностях. Заезжайте хотя бы в одну из них – Люксембургскую Швейцарию.

Мы перечислили лишь незначительную часть достопримечательностей и мест, в которые стоит попасть. Как видите, эти две страны хоть и маленькие, но туристических локаций здесь хватает. Так что планируйте свой маршрут и отправляйтесь в новое путешествие.

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