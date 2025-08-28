Путешественница побывала во всех регионах Италии и назвала лучший

Италия состоит из 20 регионов, и каждый из них наполнен невероятными историческими локациями и прекрасными местами для отдыха. Но какой из них можно назвать лучшим?

Британская журналистка Кейтлин Розати посетила каждый уголок этой южной страны и выбрала именно тот регион, который заслуживает звания лучшего. Как пишет издание Express, такое звание от опытной путешественницы заслужил регион Базиликата.

Расположен он на юге страны. Если представить себе похожую на сапог карту Италии, Базиликата будет находиться на подъеме этого сапога. Столица региона – город Потенца, расположенный на высоте почти 1000 м над уровнем моря в Апеннинах, недалеко от верховьев реки Базенто. Это к востоку от города Салерно.

С теплотой рассказывая о регионе в интервью, Кейтлин сказала: "Ничто так не захватило мое сердце, как Базиликата — регион, который я посетила шесть раз с 2021 года и считаю самым сокровенным секретом страны".

Журналистка рассказала, что имеет эмоциональную связь с этим регионом. Ее прабабушка была родом из небольшого городка Пиньола, расположенного в самом сердце региона, недалеко от его столицы, Потенцы. "Хотя я не могу гарантировать, что вернусь в каждый регион, я знаю, что буду возвращаться в Базиликату снова и снова, потому что, в конце концов, нет места лучше, чем дома", — сказала путешественница.

Из мест в провинции, которые стоит посетить, журналистка выделила городок Кастельмеццано. Он завораживает своими красными крышами, которые живописно выделяются на фоне зеленых холмов.

Кстати, Кейтлин, не единственная британская журналистка, которая советует выбирать для отдыха именно Базиликату. С ней согласен ее коллега Лиам Хесс. Он рассказал журналу Vogue, что этот регион является обязательным местом для посещения туристами, которые планируют поездку в Италию, особенно тем, кто хочет избежать встреч с другими туристами.

"Такое ощущение, что Италия, в существование которой трудно поверить, все еще существует, и это объясняет, почему она быстро становится популярным местом для смелых путешественников, стремящихся избежать переполненных уголков страны", — сказал Хесс.

И действительно, на популярных направлениях, таких как Венеция, количество туристов нередко превышает количество местных жителей. И последние даже начали выходить на протесты, чтобы заставить туристов вернуться домой. Власти таких городов даже стали увеличивать туристический налог, чтобы ограничить поток приезжих.

Между тем провинцию Базиликата гости Италия часто обходят вниманием. Тогда как именно здесь сохранилась аутентичная итальянская атмосфера, а по улицам не ходят толпы зевак.

