Путешественник назвал 5 самых безопасных городов Европы

Выбор направления для очередного отпуска часто зависит не только от архитектурных достопримечательностей, но и от уровня личной безопасности. В современных реалиях многие популярные мегаполисы Европы, к сожалению, сталкиваются с ростом мелких краж и уличных инцидентов.

Однако существуют города, где путешественники все еще могут позволить себе расслабиться и не оглядываться через плечо. Эти локации предлагают идеальную чистоту, стабильную социальную ситуацию и гостеприимство, основанное на взаимном уважении.

Рейтинг составил известный путешественник и автор издания Travel Off Path Винисиус Коста. Опираясь на собственный опыт путешествий от Парижа до Вильнюса, он выделил места, которые разительно отличаются от привычных туристических центров Западной Европы своим низким уровнем риска и спокойствием.

Будапешт, Венгрия

Столица Венгрии поражает не только величественным парламентом и термальными купальнями, но и чрезвычайно низким уровнем преступности. По словам Косты, здесь можно увидеть людей, которые без боязни пользуются телефонами в толпе, а женщины чувствуют себя безопасно, возвращаясь домой поздно вечером.

Варшава, Польша

Польская столица демонстрирует впечатляющий контроль над городскими проблемами, несмотря на то, что в агломерации проживает более 3,2 миллиона жителей. Уровень преступности здесь составляет всего 19,60, что в несколько раз меньше, чем в Лондоне или Париже.

Блуждая по средневековому Старому городу, туристы могут сосредоточиться на красоте архитектуры, а не на защите своих кошельков, поскольку случаи карманных краж в метро или общественных местах являются редкостью.

Вильнюс, Литва

Эта уютная балтийская столица занимает одно из самых высоких мест в Европейском индексе безопасности с баллом 85. Вильнюс – это город, где вы можете буквально забыть телефон на столике в кафе и найти его там через несколько часов. Кроме безопасности, город привлекает мощеными улицами ЮНЕСКО, барочными церквями и самобытным районом Ужупис, который имеет собственную шуточную конституцию.

Любляна, Словения

Любляна часто остаётся в тени озера Блед, однако этот город с душой маленького городка имеет исторически низкий уровень преступности – всего 12,68 балла по шкале Numbeo. Здесь практически отсутствуют насильственные нападения, а самой большой неприятностью могут стать разве что настойчивые нищие. Это идеальное место для тех, кто скучает по настоящей "Старой Европе", не испорченной массовым туризмом и уличным хаосом.

Рейкьявик, Исландия

Самая северная столица мира является настоящим эталоном безопасности: здесь вполне нормальной является картина, когда матери оставляют коляски с малышами на улице возле магазина. Благодаря географической удаленности и строгому контролю, Исландия почти не знает проблем с уличной преступностью. Рейкьявик имеет впечатляющие 95 баллов в индексе безопасности, и единственными "минусами" здесь можно считать только высокие цены и суровый климат.

