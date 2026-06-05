Путешественник назвал 5 пляжных направлений, куда ехать не следует

Планирование летнего отпуска в 2026 году требует особого внимания к деталям, ведь немало некогда идиллических уголков планеты превратились в переполненные туристические ловушки. Опытный путешественник и корреспондент издания Travel Off Path Сэм Сирс поделился личным списком известных пляжных локаций, которые он больше не собирается посещать.

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По его словам, многие места, которые раньше казались нетронутым раем, сегодня совершенно не соответствуют ожиданиям и прежним воспоминаниям. Главными причинами разочарования стали заоблачные цены, потеря локального шарма, навязчивый сервис и банальное перенасыщение отдыхающими.

Чтобы помочь туристам избежать неудачного опыта, путешественник не только раскритиковал популярные курорты, но и предложил отличные альтернативы для каждого из них.

Тамариндо, Коста-Рика

Дорога к этому популярному курорту сейчас затруднена из-за масштабных ремонтных работ на автомагистралях. Сэм Сирс отметил, что вместо ожидаемых 4,5 часа в пути ему пришлось провести 7 часов в тесном автобусе. Несмотря на красивые закаты, пребывание в городе оказалось некомфортным.

Главные минусы локации:

На каждых 20 метрах путешественникам навязчиво предлагают дешевые сувениры и нелегальные вещества.

Цены для туристов сильно завышены, а порции еды в заведениях маленькие и невкусные (сухое мясо и пресный рис).

Город стал слишком "американизированным" и потерял ожидаемую аутентичную атмосферу свободы.

Серфинг-сообщество здесь достаточно закрытое, что мешает обычному расслабленному отдыху.

В качестве альтернативы путешественник предлагает выбрать курорт Secrets Papagayo, расположенный в полутора часах езды на север. Он спрятан в уютной бухте с черным вулканическим песком и предлагает качественный формат "все включено".

Вик, Исландия

Исландия остается любимой страной автора, однако поселок Вик стал наглядным примером негативных последствий массового туризма. Во время первого визита в 2016 году здесь можно было насладиться бескрайними черными песками в одиночку. Теперь из-за бешеного наплыва людей отели стали невероятно дорогими, а в 2025 году дошло до того, что толпы путешественников буквально забили городскую септическую систему.

Лучшей альтернативой путешественник считает Фарерские острова. Они являются точным отражением исландских пейзажей с первозданными черными пляжами, но полностью свободны от массового скопления людей.

Южный пляж в Майами, США

Майами впечатляет своими колоритными культурными кварталами (например, Маленькой Гаваной), но разрекламированный пляж Саут-Бич разочаровывает. Путешественник назвал это место слишком раскрученным: вода в море оказалась настолько мутной, что во время купания не было видно собственных ног.

Если добавить к этому заоблачную стоимость обычного сэндвича и отсутствие уникальности самого побережья, становится понятно, что в Южной Флориде есть значительно лучшие места.

Лучшая альтернатива, по его словам, – это Ки-Бискейн. Это уютное убежище в районе Майами с мягким белым песком, тропическими парками и полным отсутствием пафосной суеты ночных клубов Южного пляжа.

Санторини, Греция

Санторини, как и исландский Вик, страдает от собственной красоты. Хотя виды на белоснежные поселки и глубокую голубую кальдеру действительно впечатляют, отдых здесь стал слишком утомительным. Чтобы застать спокойные минуты, приходится вставать на рассвете, пока город не проснулся. Кроме того, цены на аренду даже посредственных вилл здесь требуют отдать едва ли не всю месячную зарплату.

Лучшая альтернатива: город Ханья на острове Крит. Это недооцененное направление, которое сохранило местный колорит и предлагает очень низкие цены на все виды услуг.

Албуфейра, Португалия

Регион Алгарве часто сравнивают с Сан-Диего за его климат и красоту, однако город Албуфейра разочаровал автора. Поскольку о красоте здешних золотых скал написали почти все путеводители, город заполнила толпа. Несмотря на репутацию Алгарве как бюджетного региона, цены в Албуфейре оказались очень высокими. Шарм старины нивелируется переполненными переулками и надоедливыми уличными продавцами, которые просто не принимают отказ.

Лучшая альтернатива: соседний городок Квартейра. Там есть доступные по цене отели известных брендов, оживленная гавань, красивые золотые берега без назойливых торговцев и значительно меньше шума.

OBOZ.UA писал о лучших пляжах Европы.

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