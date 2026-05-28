Назван лучший пляж Европы: вы не сможете забыть эти закаты солнца

Хотя мы при слове "пляж" представляем себе тропический рай с белоснежным песком и пальмами, рейтинги свидетельствуют: одни из лучших пляжей мира находятся в Европе. Здесь есть все – от белых песков греческих островов и средиземноморских бухт до диких атлантических берегов португальской Коста-Висентины, вулканических пляжей, скрытых лагун и уютных уголков для семейного отдыха.

Чтобы выбрать из них действительно лучший в 2026 году команда организации European Best Destinations проанализировала сотни пляжей по всему континенту. Сначала эксперты отобрали примерно по 10 мест в каждой стране. Каждое направление оценивали по сочетанию личного опыта отдыха, экологических критериев, а также на основе отзывов путешественников. При составлении рейтинга учитывали природную красоту, качество воды, доступность, удобство для семейного отдыха, аутентичность, доступные развлечения, сохранение окружающей среды, пляжные услуги, качество ближайшего жилья и общую атмосферу. Определив 30 пляжей с самым высоким рейтингом, команда передала список международному жюри, состоящему из путешественников и любителей туризма. Они проголосовали и так был сформирован список лучших пляжей Европы на 2026 год.

Как отмечают в организации, нынешний рейтинг отмечает места, предлагающие больше, чем просто красоту. Это локации, где путешественники могут отключиться от повседневного стресса, воссоединиться с природой и увидеть одни из самых вдохновляющих прибрежных ландшафтов Европы. И первое место в этом списке занял португальский Монте-Клеригу.

Монте-Клеригу – Пляж закатов Пляж закатов

Алжезур – Алгарве – Португалия

Прая-де-Монте-Клеригу (Praia de Monte Clérigo) в этом году превратилась в одно из самых желанных мест отдыха на Атлантическом побережье Европы. Эта удивительная локация на Коста-Висентине все больше привлекает тех, кто ищет аутентичности, нетронутой природы и сдержанной роскоши, но при этом хочет находиться подальше от переполненных курортов. Монте-Клеригу понравился всем благодаря своим золотистым скалам, диким атлантическим пейзажам и незабываемым вечерам. Он стремительно завоевывает репутацию одного из главных "пляжей закатов" в Португалии.

Каждую пятницу вечером местные жители и гости собираются босиком у океана в культовом ресторане O Sargo, где их ждут живая музыка, свежие морепродукты и один из самых красивых закатов в стране. Эта местность также начинает привлекать требовательную международную публику. Например, этой весной Александре Гримальди, сын принца Монако Альберта II, был замечен здесь на отдыхе. А модный дизайнер Кристиан Лубутен известен в этих краях как скромный и незаметный сосед. Это называют еще одним доказательством превращения Коста-Висентины в новое шикарное прибрежное убежище Европы.

Пляж Прая-де-Монте-Клеригу находится в пределах заповедных территорий Природного парка Юго-Западного Алентежа и Коста-Висентины. Он идеально подойдет для людей, которые ценят нетронутую природу, океанский воздух, культуру серфинга, пешеходные маршруты и спокойный отдых вдали от массового туризма. В то же время здесь развивается инфраструктура и строятся изысканные частные виллы и дизайнерские дома для отдыха. При этом, несмотря на атмосферу тихой роскоши, Коста-Висентину остается значительно доступнее большинства популярных фешенебельных курортов – цены на роскошное частное жилье здесь часто втрое ниже, чем на известных португальских локациях.

В целом десятка лучших европейских пляжей по версии European Best Destinations в 2026 году вышла такой:

Монте-Клеригу (Monte Clerigo), Алжезур – Алгарве – Португалия; Вутуми (Voutoumi Beach), Антипаксос – Греция; Фтери (Fteri Beach), Кефалония – Греция; Элафониси (Elafonisi Beach), Крит – Греция; Больяско (Bogliasco Beach) – Италия Кала Мескида (Cala Mesquida), Мальорка – Испания; Квалвика (Kvalvika Beach), Москенесей – Норвегия; Ровиния (Rovinia Beach), остров Корфу – Греция; Капуташ (Kaputas Beach) – Турция; Палеокастрица (Paleokastritsa Beach), Корфу – Греция.

