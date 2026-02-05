Путешественник назвал 5 городов в Италии, которые 'украли' его сердце

Италия – страна, которую миллионы людей мечтают увидеть хотя бы раз в жизни. Рим, Венеция и Флоренция давно стали символами европейской культуры и искусства. Однако за пределами туристических "открыток" существует другая, менее очевидная Италия.

Именно она часто оставляет самые глубокие впечатления. Опытный путешественник, который посетил более трех десятков итальянских городов, назвал пять, навсегда покоривших его сердце. Детали рассказало издание Travel off Path.

Сиракузы

Сиракузы расположены на юге Сицилии и сочетают современный город с историческим островом Ортигия. Именно Ортигия считается настоящим сокровищем – узкие каменные улицы, барочные храмы и руины античной эпохи создают атмосферу вневременья.

Здесь родился Архимед, а кафедральный собор построен на основе древнегреческого храма. Набережная с видом на море и старинные укрепления делает прогулки особенно живописными.

Генуя

Геную часто воспринимают только как транзитный пункт по дороге в Чинкве-Терре. Однако ее исторический центр – один из крупнейших в Европе. Это лабиринт узких улиц, старинных дворцов и готических храмов.

Собор святого Лаврентия с характерным черно-белым фасадом хранит даже неразорвавшийся снаряд времен Второй мировой войны. А район Боккадассе, бывший рыбацкий поселок, привлекает цветными домами и уютной гаванью.

Брессаноне

Брессаноне расположен среди Альп и совсем не похож на классические итальянские города. До 1919 года регион принадлежал Австрии, поэтому здесь сочетаются итальянские и тирольские традиции.

Барочный кафедральный собор, аркадные улицы и епископский дворец с фресками создают атмосферу Центральной Европы. Этот город больше напоминает альпийскую сказку, чем средиземноморский курорт.

Триест

Триест расположен у границы со Словенией и имеет выразительное габсбургское наследие. Центральная площадь Унита д'Италия выходит прямо к Адриатическому морю и поражает масштабом и элегантностью.

Город сочетает римские руины, австрийскую архитектуру и славянское культурное влияние. Здесь Италия выглядит более сдержанной, многослойной и менее предсказуемой.

Бергамо

Бергамо состоит из двух частей: современного нижнего города и исторической Читта-Альта, расположенной на холме. К старому городу ведет фуникулер, а его окружают старинные стены.

Мощеные улицы, площадь Веккия и величественные соборы создают атмосферу настоящего средневековья. При этом город менее перегружен туристами, чем соседний Милан.

В отличие от наиболее раскрученных туристических направлений, эти города позволяют увидеть разнообразную Италию – от античной Сицилии до альпийского Южного Тироля.

