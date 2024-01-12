Привет, Канада: топ-5 городов, которые стоит посетить

Вторая по размерам страна мира известна как среди эмигрантов, так и туристов. Сюда едут, чтобы начать жизнь с чистого листа, а также отдохнуть и перезагрузиться. Она привлекает своей многогранной природой, доброжелательными жителями и интересными традициями. Пока не нашлось ни одного путешественника, которому было бы некомфортно ездить по этому государству. Даже без идеального английского можно спокойно найти общий язык с канадцами и исследовать их край.

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Куда стоит отправиться – сейчас расскажем!

Квебек

Это провинциальный уголок с 400-летней историей. В нем сочетается два разных мира: старый и новый. В волшебную колониальную архитектуру прекрасно вписаны здания, построенные с помощью инновационных технологий. Аутентичные заведения "общаются" с современными ресторанами. А старые улицы не прочь расширения, когда это необходимо.

Сам город находится, мягко говоря, не в очень теплом климатическом поясе. Поэтому здесь всегда прохладно, особенно зимой. Но жители региона смогли превратить этот минус в плюс. Каждый год здесь из снега и льда строят настоящий ледяной дворец и организуют Зимний карнавал. Он известен по всей стране и даже за ее пределами. В этот период сюда съезжаются гости со всей Канады и Соединенных Штатов.

Стоит отметить, что Квебек очень похож на типичный французский квартал. Его постройки, соборы, бастионы не имеют ничего общего с американским стилем. Абсолютно все сооружения, построенные в историческом центре, уникальны для Северной Америки. Конечно, этого "европейского красавца" не могла проигнорировать Всемирная организация ЮНЕСКО. В настоящее время он официально находится под ее защитой.

Обязательные места для посещения: Замок отель Шато Фронтенак, Королевская площадь, Старый порт, Крепостные стены, Национальный музей изящных искусств, Квебекский аквариум, собор Нотр-Дам-де-Квебек.

Ванкувер

Город, где есть все для проведения отпуска: горы, океан и красивая архитектура. Зимой сюда чаще всего приезжают ценители горнолыжного отдыха.

Если вам нравятся лыжи, сноуборд или катание на снегоступах, сразу отправляйтесь в Вистлер Блэккомб. Любители активного зимнего досуга будут в восторге от количества трасс и качественно обустроенных спусков. Здесь позаботились о разных категориях туристов. Есть дорожки для новичков, больших семей с детьми, опытных лыжников и даже для тех, кто признает только фрирайдинг.

Если вы не хотите покорять склоны, а желаете насладиться невероятными видами, рекомендуем отправиться на гору Гроуз. Оттуда открывается великолепная панорама, от которой невозможно отвести взгляд. Кстати, на нее не нужно подниматься пешком. Здесь курсирует специальная гондола, доставляющая всех желающих на вершину. Конечно, здесь еще есть ресторан, где можно вкусно поесть.

Также советуем посетить музей антропологии, исторический центр Гастаун, китайский квартал, английскую бухту, а также пройтись по подвесному мосту Капилано и прогуляться Робин-стрит.

Торонто

Столица Канады удивит вас историческими памятниками и природными чудесами. Здесь вы не встретите средневековой архитектуры, готических соборов или старинных форпостов, ведь отважные мореплаватели натолкнулись на эту землю немного позже. Именно с этого времени здесь появилось множество интересных застроек. Некоторые из них проектировались по чертежам эпохи "темных времен". К примеру, замок Каса Лома. Хотя он немного осовременен, но все же имеет выраженные элементы готики.

Древними постройками считаются форт Йорк, парламент провинции Онтарио и Старая мэрия. Это основные известные достопримечательности Торонто. Небоскребов здесь тоже очень много.

Сходите к самой высокой башне CN Tower и поднимитесь на ее смотровые площадки. Здесь на последнем этаже работает ресторан, имеющий подвижную платформу. Она вращается вокруг башни в течение 1 часа 12 минут. К сожалению, цены здесь выше средних, но гостей хватает. Так что если есть желание посидеть, лучше бронировать столик заранее. Также советуем посетить Зал хоккейной славы, торонтский зоопарк и подземный город PATH. И, конечно, выберитесь к Ниагарскому водопаду. Он находится совсем недалеко от столицы.

Монреаль

Этот канадский уголок напоминает стиль старой Европы. Здесь бок о бок стоят сооружения, построенные в разных стилях: в британской колониальной манере, французского шарма, неоготики, барокко и современного градостроительства. Первое, куда следует отправиться всем туристам – в исторический центр.

Также рекомендуем побывать в элитном районе "Квадрат золотой мили", где проживают люди, которым принадлежат 70% богатств страны. Зайти в базилику Нотр-Дам-де-Монреаль и полюбоваться изысканной архитектурой начала XIX века. Заглянуть в ораторию Святого Иосифа – наиболее посещаемую церковь. Посмотреть на помещение сэра Жоржа-Этьена Картье – бывшего премьер-министра Канады. И, конечно, посетить выставочный зал Артексте. Здесь представлено современное искусство во всей его красоте.

Виктория (Британская Колумбия)

Неприметный городок, располагающийся на окраинах острова Ванкувер. Это настоящий рай для местных жителей. Здесь тихо, спокойно и всегда царит приятная погода. Это гавань, где нужно побывать всем, кто путешествует по этому государству.

Сходите в Дом Парламента, китайский квартал, Крейгардрохский замок, Национальный исторический музей Родд-Хилл, комплекс Хетли Парк, сад Виктория Баттерфляй и зоопарк Victoria Bug.

Путешествуйте по миру и открывайте для себя новые горизонты.

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