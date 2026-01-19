Названо лучшее культурное направление в Европе: угадать трудно

Планируя короткое путешествие по Европе в 2026 году, все больше путешественников ищут сочетание истории, искусства, гастрономии и аутентичной городской жизни. Именно с этой целью был сформирован рейтинг лучших культурных направлений Европы.

К оценке привлекли экспертов и путешественников со всего мира. В итоге первое место занял город, который редко называют главным культурным магнитом континента. Детали рассказало издание European Best Destinations.

Как составляли рейтинг

Первый этап включал отбор 40 европейских городов – от крупных столиц до менее известных культурных центров. Их анализировали по объективным показателям: количество музеев, многообразие культурных институтов, наличие постоянных фестивалей и событий в течение года.

На втором этапе группа культурных экспертов оценила города по глубине исторического наследия, уровню современного творчества, качеству опыта для посетителей и международному культурному весу. В финал попали десять городов с наиболее выразительной культурной идентичностью.

Финальное голосование провели 22093 путешественники из 131 страны. Они оценивали аутентичность культурной атмосферы, привлекательность для путешествия в 2026 году и общее культурное впечатление. Итоговый балл формировался поровну из экспертной оценки и голосов туристов.

Лидер рейтинга

Первое место в рейтинге заняла Никосия. Город получил самую высокую суммарную оценку благодаря сочетанию исторического наследия, активной современной культурной жизни и высокой оценки путешественников.

Показатели Никосии:

экспертная оценка – 18,8 из 20;

оценка путешественников – 18,4 из 20;

итоговый балл – 18,6 из 20.

Эксперты отметили целостность культурной среды города, а туристы – ощущение аутентичности и "живой" культуры, не ориентированной исключительно на потребление.

Чем отличается Никосия

Никосия сочетает византийское, венецианское и средиземноморское наследие с активным современным художественным процессом. Исторические кварталы используются как пространство для событий, выставок и перформансов.

Отдельную роль играет университетская среда и креативные инициативы, которые формируют запрос на современное искусство, дизайн. Культура в городе существует не как туристический продукт, а как часть повседневной жизни.

Фестивали и гастрономия

Никосия имеет насыщенный круглогодичный календарь культурных событий: музыка, театр, современное искусство, кино, междисциплинарные форматы. События происходят в залах и в публичном пространстве – на улицах, площадях, в исторических локациях.

Отдельно эксперты отметили гастрономическую составляющую. Город получил международное признание как кулинарное и барное направление, что усилило его культурную привлекательность.

Признание Никосии лучшим культурным направлением Европы 2026 года свидетельствует об изменении подхода к культурному туризму. В центре внимания – качество культурной жизни, ее постоянство и вовлеченность жителей. Именно эти факторы все чаще определяют привлекательность европейских городов для новой волны путешественников.

