При въезде в Турцию у туристов будут снимать отпечатки пальцев: что известно

Министр внутренних дел Турции Али Ерликая объявил об изменениях в правилам пересечения границы, которые власти страны готовятся ввести в целях безопасности. Нововведения будут предусматривать снятие отпечатков пальцев у всех, кто въезжает в страну, и чипирование некоторых документов.

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Об этом политик рассказал журналистам местного издания Sabah. По словам Али Еркалия, только в последний год в Турции было обнаружено 126 тысяч 766 нелегальных мигрантов.

Министр внутренних дел сообщил, что на въезде в Турцию будут брать отпечатки пальцев, как в США и Великобритании, чтобы усилить меры безопасности. Это касается туристов со всех стран.

Другой проект, который готовятся воплотить в жизнь, предусматривает внедрение чипированных удостоверений личности для тех, кто имеет статус временной защиты, особенно сирийцев. Такие документы невозможно подделать, уточнили в министерстве.

Вероятно, подобные удостоверения смогут получить и украинцы, которые ищут защиту от войны.

Напомним, что в начале месяца в Турции заблокировали доступ к социальной сети Instagram, в частности, и через мобильное приложение.

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