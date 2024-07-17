Турция придумала гениальное решение, как не потерять доходы от туристов в рекордную жару

В этом году рекордно высокая температура воздуха не обошла и туристическую Турцию, где из-за аномальной жары бизнес теряет деньги. Путешественники просто не могут покинуть территорию прохладных отелей, чтобы исследовать культурное и историческое наследие страны.

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Чтобы спасти доход музеев, куда посетители не могут доехать днем, министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой придумал гениальное решение. Как пишет местная газета Gazete Bir, отныне туристам разрешат находиться в культурных центрах ночью.

Проект получил название "Наследие будущего" и создан для повышения интереса гостей Турции к музеям страны.

"Одним из основных направлений политики "Наследие будущего" является ночная музеология. Она позволяет нашим гостям, запертым в отелях, посещать места, где летом очень жарко, даже после заката", – пояснил чиновник.

Как заметил Мехмет Нури Эрсой, изучать экспонаты можно будет не только в самое жаркое время года, но и во все остальные месяцы. Так Турция планирует развлекать туристов, когда отдыхающих на пляже становится меньше.

В то же время, в стране продолжаются раскопки для создания новых музеев и выставок, чтобы жители Турции и гости государства имели больший выбор для вечернего и ночного досуга.

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