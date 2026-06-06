Потрясающие парки и острова: туристам посоветовали европейское направление для путешествия

Далматинское побережье Хорватии советуют туристам, которые мечтают об Адриатическом море, исторических городах, живописных островах, национальных парках и возможности избежать чрезмерных толп. Несмотря на популярность отдельных городов, на хорватском побережье все еще легко найти спокойные места для отдыха, островных путешествий и поездок вдоль моря.

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Еще одно преимущество направления – разнообразие маршрутов. Туристы могут начать путешествие из Сплита, отправиться в Задар, заехать в Шибеник, посетить острова или продолжить путь в Дубровник. Благодаря паромам и прибрежным дорогам Далматинское побережье удобно исследовать частями, информирует Travel and Leisure.

Сплит

Сплит – второй по величине город Хорватии и самый большой город на ее побережье. Его история насчитывает более двух тысяч лет. Сначала здесь была греческая колония, а затем город стал домом римского императора Диоклетиана.

Именно дворец Диоклетиана, внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, сегодня образует сердце старого города. Сплит имеет сложное историческое наследие. В разные периоды он находился под влиянием римской, византийской, венецианской, хорватской, французской, австрийской и югославской власти. Это заметно в архитектуре, культуре и атмосфере города.

Город также является удобным стартом для путешествий. Отсюда легко отправиться на пароме на острова Хвар или Вис, а также начать автомобильный маршрут вдоль побережья.

Задар

Задар расположен примерно в двух часах езды от Сплита. Это старейший непрерывно населенный город Хорватии, где древнеримские руины соседствуют со средневековыми церквями и зданиями, восстановленными уже в югославский период.

Город имеет непростую историю. Значительная часть застройки была разрушена во время бомбардировок во Второй мировой войне, а позже Задар также пострадал во время войны за независимость Хорватии в 1990-х годах. Именно поэтому экскурсия с гидом может помочь лучше понять его многослойное прошлое.

Кроме исторических достопримечательностей, Задар известен своими закатами. Особенно популярное место для вечерних прогулок – Морской орган, постоянная звуковая инсталляция, которая использует движение волн для создания музыкальных тонов. Рядом расположена еще одна известная инсталляция – "Приветствие солнцу". Она использует солнечные панели и вечером превращается в световое шоу.

После прогулки по городу туристам советуют попробовать далматинскую кухню. В Задаре можно найти как традиционные рестораны со свежей рыбой и местными блюдами, так и современные заведения с более экспериментальным подходом.

Углян

Остров Углян расположен совсем рядом с Задаром – дорога на пароме занимает меньше чем полчаса. Углян подходит для тех, кто хочет почувствовать более спокойный ритм хорватской жизни. Здесь можно гулять по набережным, купаться в чистой воде, пробовать местное оливковое масло, сушеный инжир и исследовать маленькие деревни с древней историей.

Чтобы увидеть остров полнее, стоит арендовать велосипед или автомобиль. Одно из лучших мест для пейзажей – остатки крепости Святого Михаила на самой высокой точке острова. Оттуда открывается панорама Угляна и окружающей Адриатики.

Шибеник

Шибеник расположен между Задаром и Сплитом. Это средневековый город на побережье, который часто остается в тени более известных направлений, но может стать одним из самых приятных открытий путешествия.

Здесь есть узкие пешеходные улицы, каменные дома, крепости, площади с кафе и соборы, которые не уступают красотой популярным туристическим городам Европы. В то же время Шибеник часто воспринимается значительно спокойнее Сплита или Дубровника.

Одна из главных достопримечательностей города – собор Святого Иакова, внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Шибеник также удобен для поездок в два известных национальных парка Хорватии. Парк Крка славится рекой и водопадами, а Корнати состоит из более 80 живописных островов и островков.

Кроме того, с Шибеника можно отправиться на островные экскурсии. Среди интересных направлений – крепость Святого Николая, остров Зларин, некогда известный добычей красного коралла, а также Крапань, связанный с традиционным промыслом морских губок.

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