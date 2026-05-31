300 солнечных дней в году: туристам посоветовали направление для отпуска в Европе

Приближается лето – время, когда солнечными лучами будет залита вся Европа и отправляться на городской отдых можно будет куда угодно. В то же время одна из европейских стран предлагает солнце и тепло в течение всего года и отпуск здесь будет прекрасным опытом даже зимой.

Как пишет Express, Мальта является одним из самых маленьких государств в составе ЕС, ее общая площадь составляет всего 316 квадратных километров. Состоит она из трех островов – Мальты, Гоцо и Комино, а солнце над ними светит потрясающие 300 дней в году.

Столицей страны является волшебный город Валетта. Независимо от того, вы ярый поклонник истории, или просто любитель понежиться на солнце, она влюбит вас в свою изысканную архитектуру, мощеные улочки, уютные бары, рестораны и множество других развлечений. Валетта является самой маленькой столицей в Европе и имеет прозвище "город-крепость". Все потому, что она была основана в шестнадцатом веке рыцарями Ордена Святого Иоанна.

Старая часть города занесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, а в 2018 году она также завоевала звание Культурной столицы Европы. В этом бурном и красивом городе точно найдётся чем заняться: от посещения собора Святого Иоанна, который гордится девятью часовнями и мраморными надгробиями известных рыцарей, до исследования древних тоннелей и подземных переходов под городом. Также обязательно стоит заглянуть в сады Верхней Барракки. Отсюда открывается роскошная панорама на Большую гавань – окунитесь одновременно и в красоту природы, и в глубины истории.

Что касается ночной жизни, то Стрейт-стрит – бывший район красных фонарей Валлетты – теперь превратился в центр скопления популярных баров и клубов. А пообедать можно, например, на улице Республики, которая тянется на целый километр и поражает своей невероятной архитектурой.

Прогуляйтесь по набережной, чтобы насладиться морским воздухом, или возьмите экскурсию на лодке. На набережной также можно посмотреть на пушечные залпы из Салютной батареи.

Фонтан Тритонов у входа в городские ворота Валлетты тоже определённо стоит визита. Многие туристы также решают пройтись лабиринтами военных комнат Ласкариса, исследовать старейший форт Мальты – Форт Святого Эльма, или же проехать чуть дальше от Валлетты, чтобы увидеть Витториозу, Сенглею и Коспикуа, известные как Три города Мальты.

Кроме многочисленных курортов, разбросанных по острову, путешественники могут отправиться в Голубую лагуну на острове Комино. Здесь белый песок контрастирует с насыщенно синей водой – это идеальное место для загара, купания и снорклинга. Если же вы ищете природных чудес, то Голубая дыра и Лазурное окно в Сан-Лоренце станут отличным вариантом для незабываемой однодневной поездки.

