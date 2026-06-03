Портовый город с необычайными видами: куда поехать в Европе

Планируя следующий европейский отпуск, стоит обратить внимание на удивительные места, которые часто остаются вне поля зрения массового туризма. На побережье Хорватии уютно расположился очаровательный портовый город Риека, который способен предложить путешественникам все необходимое для незабываемого путешествия.

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Этот уголок Хорватии подарит вам настоящий колорит и множество возможностей для исследования местной культуры по очень умеренным ценам. Кроме уникальной атмосферы самого города, отсюда открываются удобные маршруты к нескольким соседним живописным островам. Сама Риека станет отличной и значительно более доступной альтернативой популярным и переполненным курортным центрам страны, уверяет express.co.uk.

Ворота к островам и гастрономический рай

Риека тихо раскинулась на берегу залива Кварнер в северной части Адриатического моря. Благодаря своему уникальному географическому расположению (примерно в пяти часах езды от Сплита), город считается главными воротами к четырем удивительным островам: Крк, Црес, Раб и Лошинь.

Однако не спешите покидать сам город, ведь он является настоящей находкой для гурманов и экономных туристов:

Доступные цены : Бокал местного вина в заведениях города можно найти всего за €2.50 (130 грн).

: Бокал местного вина в заведениях города можно найти всего за €2.50 (130 грн). Свежие морепродукты : Поскольку это большой порт, местные рестораны предлагают огромный выбор рыбы и моллюсков.

: Поскольку это большой порт, местные рестораны предлагают огромный выбор рыбы и моллюсков. Традиционная кухня: Обязательно стоит попробовать хорватскую "Пеку" – традиционное блюдо из осьминога, картофеля, чеснока и диких овощей, которое часами медленно тушится под специальной чугунной крышкой.

Уютные пляжи с кристальной водой

Риека и ее окрестности имеют немало замечательных мест для купания и загара, которые привлекают своей чистотой и удобством.

Пляж Сабличево (Sablićevo):

Один из старейших пляжей региона, расположенный всего в 30 минутах пешей прогулки от городского центра. Это уютная галечная бухта, окруженная величественными скалами, которая дарит ощущение уединения. При этом здесь есть отличные бесплатные выгоды для посетителей: кабинки для переодевания, летние души и чистые общественные туалеты, а также стильный пляжный бар.

Пляж Плоче (Ploče):

Этот участок побережья расположен под известным плавательным комплексом Кантрида. Пляж имеет престижный статус "Голубого флага" благодаря экологичности, идеальной чистоте и высокой безопасности, что делает его излюбленным местом для отдыха семей с детьми.

Среди отдыхающих популярны пляжи Главаново, Прелук и Костань. Также в западной и восточной частях города обустроены специальные пляжи для владельцев собак, где четвероногие питомцы могут плавать без поводков.

Замки, шопинг и культурная жизнь

Для тех, кто предпочитает насыщенные экскурсии, а не пассивный отдых на солнце, Риека подготовила богатую культурную программу.

Одной из главных архитектурных жемчужин является замок Трсат, который возвышается на холме над городом. Это одно из старейших оборонительных сооружений на хорватском побережье, которое прекрасно сохранило черты средневековой архитектуры.

Со стен замка открываются захватывающие виды на холмы Кальвария и Катарина, а также на старые кварталы. Вход на территорию крепости абсолютно бесплатный, а летом здесь регулярно устраивают театральные представления, модные показы, литературные вечера и музыкальные концерты под открытым небом.

Если же вы хотите почувствовать настоящий ритм современного города, отправляйтесь на Корзо – центральный променад и главное место встреч жителей Риеки. Эта пешеходная улица является настоящим сердцем города. Здесь можно часами бродить по магазинам, пить кофе на летних террасах и наблюдать за оживленной жизнью этого колоритного европейского порта.

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