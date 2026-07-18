Популярные места, куда не стоит ехать этим летом: предупреждение экспертов
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При планировании летнего отпуска путешественники обычно думают об известных городах, популярных пляжах и местах, которые давно хотели увидеть. Однако в этом году эксперты советуют обращать внимание не только на красоту направления, но и на то, насколько комфортным и предсказуемым будет само путешествие.
Популярность места ещё не означает, что сейчас оно готово принимать большое количество туристов. Некоторые известные направления страдают от забастовок, проблем на границах, ограничений, стихийных бедствий и политической напряжённости, сообщает Travel off Path.
Париж, Франция
Этим летом поездку в Париж могут испортить длинные очереди по прибытии. Новая биометрическая система въезда и выезда для путешественников из стран, не входящих в ЕС, усложнила прохождение контроля в аэропорту имени Шарля де Голля.
По словам туристов, ожидание для сдачи отпечатков пальцев и фотографирования иногда длится четыре-пять часов. После длительного перелета путешественникам приходится стоять в больших очередях ещё до того, как они смогут забрать багаж и отправиться в отель.
Подобные задержки возникают и на маршрутах через Дувр. Поэтому поездку в Париж рекомендуют отложить до окончания пикового сезона, когда нагрузка на транспортную систему уменьшится.
Пальма-де-Майорка, Испания
Майорка издавна привлекает туристов бирюзовыми бухтами, пляжами и старинными городами. Однако этим летом остров оказался в центре антитуристических протестов.
Местные жители выступают против переполненных курортов, подорожания жилья и ситуации, при которой они сами не могут полноценно пользоваться пляжами. В Пальме проходят массовые демонстрации, а в популярных туристических районах появляются надписи против приезжих.
Из-за напряженной атмосферы туристы могут чувствовать себя нежеланными гостями. Поэтому путешественникам советуют рассмотреть другие средиземноморские направления, где отношение к посетителям этим летом остаётся более спокойным.
Венеция, Италия
Венеция остается одним из самых известных городов мира, но в разгар лета ее исторический центр переполнен туристами. В пиковые дни для однодневных посетителей также взимается плата за въезд.
В результате путешественники платят за возможность попасть в город, но значительную часть времени проводят в плотной толпе. У моста Риальто и других популярных мест образуются большие скопления людей, а по каналам движется слишком много лодок.
Увидеть спокойную и романтическую Венецию в середине лета почти невозможно. Эксперты считают, что город лучше посещать вне высокого сезона.
Санторини, Греция
Знаменитый Санторини этим летом столкнулся с серьезным дефицитом воды. На острове нет природных запасов пресной воды, поэтому он зависит от опреснительных установок, которые не справляются с большим потоком туристов.
Власти пытаются ограничить количество пассажиров круизных лайнеров, а для туристов ввели новый сбор. Споры вокруг этих мер приводят к забастовкам и отмене круизов, из-за чего заранее составленные маршруты могут неожиданно меняться.
К этому добавляются огромные толпы в Ие, особенно во время заката. Поэтому этим летом Санторини может оказаться гораздо менее комфортным, чем ожидают туристы.
Ривьера-Майя, Мексика
Ривьера-Майя, в частности Плайя-дель-Кармен и Тулум, обычно привлекает туристов белым песком и прозрачной карибской водой. Однако этим летом побережье страдает от рекордного количества саргассовых водорослей.
Огромные скопления коричневых водорослей выбрасываются на берег, где они разлагаются, создают неприятный запах и меняют цвет воды. На пляжах скапливаются толстые слои саргассума, которые приходится постоянно убирать.
Местные предприниматели даже призывают объявить чрезвычайную экологическую ситуацию. Туристам, которые едут в этот регион в первую очередь ради пляжного отдыха, советуют учитывать, что побережье может не оправдать ожиданий.
Тем, кто всё же планирует отдых в мексиканской части Карибского моря, рекомендуют обратить внимание на Канкун. Его северные пляжи обычно меньше страдают от водорослей, чем открытые восточные берега Плайя-дель-Кармен и Тулума.
Северный край Гранд-Каньона, США
Северная часть Гранд-Каньона официально открыта для посетителей, однако после прошлогоднего пожара Dragon Bravo туристическая инфраструктура здесь серьезно пострадала.
Исторический комплекс Grand Canyon Lodge разрушен. Вместе с ним исчезли крытые места для ночлега, заведения общественного питания и доступ к водопроводу.
На территории нет питьевой воды, ресторана и обычных вариантов проживания, кроме кемпинга. Поэтому это направление подойдет в основном опытным туристам, готовым самостоятельно обеспечить себя всем необходимым. Пейзажи по-прежнему впечатляют, но привычного комфортного отдыха на северном краю каньона этим летом ожидать не стоит.
Дубай, ОАЭ
Дубай по-прежнему остается популярным местом для пересадки между дальнемагистральными перелетами, однако этим летом ситуацию осложняет напряженность в районе Ормузского пролива.
После новых военных ударов в регионе авиакомпании вынуждены использовать ограниченные воздушные коридоры. Из-за этого перелеты могут длиться дольше, а расписание – меняться в последний момент.
Аэропорт Дубая продолжает работать, однако сохраняется риск задержек, перенаправления рейсов или их внезапной отмены. Поэтому этим летом для пересадки рекомендуется выбирать более спокойные и предсказуемые направления.
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