Попадете в сказку: туристам посоветовали невероятное село в Британии

Когда туристы планируют путешествие по Великобритании, обычно выбирают крупные города или известные курорты, однако страна скрывает немало менее раскрученных, но не менее увлекательных мест. Одним из них является деревня Каслтон в графстве Дербишир. Оно расположено в национальном парке Пик-Дистрикт — одном из самых живописных регионов Англии.

Это место известно своей аутентичной атмосферой, которая будто переносит посетителей в прошлые века. Местные пейзажи сочетают зеленые холмы, глубокие долины и каменные здания. Именно поэтому Каслтон все чаще называют идеальным направлением для сказочного путешествия, пишет Express.

Чем Каслтон покоряет туристов

Деревня расположена вблизи знаменитой тропы Мам Тор, с которой открываются панорамные виды на долины и горные хребты Пик-Дистрикта. Местные издания описывают Каслтон как место, которое "застыло во времени" и сохранило особую, почти волшебную атмосферу. Узкие улочки, каменные дома и сезонные украшения, в частности рождественские огни, создают ощущение уюта и покоя.

Отдельное внимание туристов привлекают пещеры, которыми славится эта местность. В Каслтоне и его окрестностях открыты для посещения сразу несколько известных пещер, среди которых есть и те, куда можно попасть на подземной лодке. Не менее популярны перевал Виннатс, прогулки по Кейв-Дейлу и многочисленные маршруты для пешеходов разного уровня сложности.

Одной из главных исторических достопримечательностей является замок Певерил, руины которого возвышаются над деревней. Это одна из древнейших нормандских крепостей Англии, возведенная еще в XII веке. С вершины открывается впечатляющий вид на долину Хоуп, который считается одним из самых красивых в регионе.

Активный отдых и атмосфера традиций

Каслтон давно стал излюбленным местом для пешеходов и любителей активного туризма. Из деревни начинаются маршруты к Мам Тор, Холлинс-Кросс, Виннатс-Пасс и Эдейла, а также более длинные многодневные тропы, проходящие через известняковые долины. Здесь можно найти как лёгкие прогулки вдоль рек, так и сложные подъёмы с вознаграждением в виде захватывающих панорам.

Для гостей в деревне работают традиционные пабы, чайные, гостевые дома и небольшие отели, где можно остановиться на несколько дней. Также в Каслтоне есть центр для посетителей, магазины снаряжения и музей местного исторического общества. Деревня хорошо подготовлена к наплыву туристов, но при этом не теряет своего камерного характера.

Отдельным событием является День гирлянд, который ежегодно отмечают в конце мая. В этот день по улицам проходит традиционное шествие с "Королем гирлянд", украшенным огромной цветочной композицией. Именно сочетание живых традиций, истории и природы делает Каслтон особенно привлекательным направлением, в том числе для зимних и праздничных путешествий.

