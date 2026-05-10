Подарят море впечатлений: National Geographic назвал 8 недооцененных городов в Европе

В последнее время туристы начали избегать летом отдыха в европейских городах. Причина проста – толпы. Именно поэтому все большую популярность приобретают неочевидные маршруты, которые открывают совершенно новые направления для городского туризма.

Видео дня

Как пишет журнал National Geographic, на севере Испании, в глубинке Франции или в атмосферной Грузии можно найти морские бассейны, песчаные пляжи и зеленые маршруты для прогулок – и все это без очередей. Добавьте сюда уютные дворики ресторанов, ночные бары, фестивали и волну новых открытий – и вдруг идея провести лето в городе становится такой заманчивой. И вот 8 городов, на которые стоит обратить свое внимание.

Праздновать лето в Тулузе, Франция

В "Розовом городе" Тулуза лето чувствуется особенно – мягкий свет, пробивающийся сквозь зелень, добавляет городу шарма. После шестилетней реконструкции здесь снова открылся Музей августинцев с обновленными готическими залами. Церковь рядом, которая также была частью бывшего монастыря, должна открыться в июне, в ней будет представлено искусство эпохи Возрождения. Летом в Тулузе также проводят гастрономические туры от Farinettes & Cie и Les Compagnons du Fromage – последний ведет известный французский сыровар. В июне (10–14 числа) фестиваль Rio Loco оживит набережные Гаронны, а выступление Morcheeba станет главным событием теплых вечеров в этом городе, который имеет статус креативного музыкального центра ЮНЕСКО.

Почувствовать творческую атмосферу Тбилиси, Грузия

Столица Грузии – идеальное место для стильного городского отдыха, особенно летом. Ночная жизнь здесь не уступает берлинской, например, стоит посетить клуб Bassiani расположенный в бывшем бассейне. Лучше всего знакомиться с местной кухней во двориках-ресторанах: в Alubali подают классические хинкали, в Wine Factory N1 – янтарные грузинские вина, а в Salobie Bia – знаменитый томатный салат. Среди новинок – галерея современного искусства Art Foundation Anagi, расширенный Музей изобразительного искусства имени Шалвы Амиранашвили и новый отель The Telegraph, который поднял планку роскоши.

Насладиться гостеприимством в Корке, Ирландия

В этом году кулинарная столица Ирландии переживает настоящий подъём. Здесь появилось новое пространство Urban Pantry с продукцией местных производителей, а вегетарианское кафе Good Day Deli проводит кулинарные занятия в летних садах Nano Nagle Place. Для вечерних развлечений стоит посетить Savoy – исторический кинотеатр, который после десятилетнего перерыва открылся как концертная площадка. На следующий день можно проехаться или пройтись по новой зеленой трассе длиной 15 миль между городком Мидлтон и курортом Йогал – она проложена вдоль бывшей железной дороги и подходит и для пешеходов, и для велосипедистов.

Впечатлиться архитектурой Бильбао, Испания

Бильбао давно стал магнитом для ценителей архитектуры. Музей Гуггенхайма, созданный Фрэнком Гэри и открытый в 1997 году, превратил город из индустриального порта в современный мегаполис. Теперь свою лепту вносит Норман Фостер вместе с баскским архитектором Луисом Марией Уриарте – они обновляют Музей изобразительного искусства, который должен открыться в июне с новой расширенной экспозицией. Вечером стоит прогуляться по Plaza Nueva, попробовать пинчос и выпить бокал чаколи под живую музыку на рынке Ribera. А для короткой поездки подойдет Сан-Себастьян с его знаменитым пляжем La Concha.

Почувствовать островную жизнь в Понта-Делгада, Португалия

Этим летом можно избежать толп, отправившись на край Европы – в Понта-Делгада на острове Сан-Мигел, самом большом из Азорских. Здесь все подчинено законам местной природы: от черного вулканического камня улиц до дикой природы вокруг. Популярные развлечения в городе – наблюдение за китами (с апреля по август), купание в термальных источниках Фурнаш или походы к кратерным озерам Сете-Сидадиш. После активного дня можно освежиться в морских бассейнах Piscinas do Pesqueiro, поужинать морепродуктами в Cais da Sardinha или присоединиться к гастротуру от Hungry Whales.

Увидеть больше за меньшие деньги в Гданьске, Польша

Привлекательность этого польского города частично кроется в доступности. Здесь можно поесть традиционные вареники pierogi в молочных барах или перекусить запеканкой – местной версией пиццы. Пляж Brzeźno открыт для всех желающих и бесплатный, а лето наполнено разнообразными фестивалями. В июне проходит Mystic Festival с рок- и метал-выступлениями, а в августе – художественный Solidarity of Arts на территории бывшей верфи. В том же месяце в парке Олива проходит Mozartiana – фестиваль классической музыки, посвященный Моцарту.

Окунуться в культуру Триеста, Италия

Триест – один из самых мультикультурных городов Италии, где переплетаются итальянские, славянские и австро-венгерские традиции. Начать стоит с гастрономии: Zinzendorf Opicina объединяет ресторан, магазин, паста-мастерскую и кафе под одной крышей. Далее – кофейная культура: именно здесь появился знаменитый бренд Illy, а в исторических кофейнях, например Caffè degli Specchi, в свое время работал Джеймс Джойс. Каналы и морское побережье делают город идеальным выбором для лета. Среди новых культурных мест Триеста – ITS Arcademy, первый в Италии музей моды, и LETS Trieste – музей литературы.

Комфортно остановиться в Любляне, Словения

В последнее время столица Словении расширила для туристов выбор новых стильных отелей. AS Boutique Hotel отличается футуристической архитектурой и террасой с джакузи, сауной и видом на замок. Его ресторан Gostilna As давно известен как один из лучших в городе. Отель Bloom на улице Rožna ulica привлекает зеленью, садом и большим количеством растений. А для прогулок стоит посетить Center Rog – большое креативное пространство на набережной с ресторанами, рынком и магазинами под одной крышей.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, на каком малоизвестном острове Греции можно найти самую голубую морскую воду.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.