Малоизвестный остров в Греции, где самые голубые воды: фото райского уголка

Если вы хотите увидеть океан, но не готовы путешествовать за пределы Европы, то этот малоизвестный греческий остров может стать идеальным местом для посещения в этом или следующем году.

Возможно, вы не сможете остаться на этом острове на всю поездку, но будете иметь возможность посетить его и полюбоваться красотой. Как рассказывает издание The Greece List, там одни из "самых голубых вод в Греции", поэтому, если вы большой поклонник плавания и ныряния, это может быть идеальным вариантом для вас.

Остров называется Антипаксос. Он находится немного южнее Паксоса, у побережья Корфу в Ионическом море.

Итак, вы можете присоединиться к экскурсии на лодке из Паксоса или Корфу, что является самым популярным маршрутом для добраться до этого потрясающего острова. Однако, если вы хотите поплавать, убедитесь, что экскурсия включает остановку для купания и исследования местности.

Другой вариант – сначала добраться паромом до Паксоса, а затем можно арендовать небольшое такси-лодка в городе Гайос.

Или, если вы можете себе это позволить, лучшим вариантом будет арендовать частную лодку или лодку с собственным управлением, поскольку это даст вам полную гибкость, и вы сможете провести свой день именно так, как вы хотите.

Когда вы там, лучше всего увидеть главные пляжи, а именно пляж Вутуми, а также пляжи Врика и Месоврика. Вутуми известен своей неоново-бирюзовой водой. Другой пляж песчаный, мелководный и более удобный для отдыха и купания, поэтому все зависит от того, что вы хотите увидеть больше.

Днем там очень много туристов, и было бы хорошей идеей забронировать шезлонги, если вы ищете место, где можно остановиться на день.

Лучшее время для посещения – рано утром или поздно днем, когда отплывают огромные туристические лодки.

