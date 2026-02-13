Подальше от толпы: туристам посоветовали скрытую жемчужину Испании

Испания входит в перечень самых популярных туристических направлений Европы. Ежегодно миллионы путешественников выбирают Канарские острова за мягкий климат, океан и развитую инфраструктуру.

Видео дня

В то же время туристические эксперты советуют обратить внимание на малоизвестные острова архипелага. Одним из таких направлений называют остров, который часто остается вне поля зрения массового туризма.

Эль-Эрро – самый маленький среди Канарских островов. Именно его все чаще называют "скрытой жемчужиной" Испании. В отличие от популярных курортов вроде Тенерифе или Гран-Канария, здесь нет многолюдных пляжей и крупных гостиничных комплексов.

Остров поражает разнообразными ландшафтами: от отвесных вулканических скал до уединенных бухт с черным и даже красноватым песком. Пляжи здесь в основном естественные и малолюдные, что позволяет насладиться океаном.

Одним из самых эффектных пляжей острова является Playa del Verodal. Он известен своим красным вулканическим песком и скалами на фоне Атлантики. Из-за сильных течений купание здесь не рекомендуется, однако виды оставляют незабываемое впечатление.

Для спокойного плавания больше подходит Cala de Tacorón – уютная бухта с кристально чистой бирюзовой водой, идеальная для снорклинга. Также стоит посетить Las Playas – четырехкилометровый пляж из черной гальки, и Charco Azul – природный бассейн, сформированный лавовыми потоками. Благодаря спокойной воде и защищенной бухте это одно из лучших мест для купания на острове.

Кроме пляжного отдыха, Эль-Эрро привлекает любителей активного туризма. Пешеходные маршруты проходят через вулканические плато и вдоль океанского побережья. Один из самых известных – тропа La Llanía, открывающая панорамы на прибрежные скалы.

Среди природных символов острова – скала Roque de la Bonanza и маяк Faro de Orchilla, который долгое время считался самой западной точкой Европы.

Главное преимущество Эль-Эрро – отсутствие толп. Здесь можно насладиться тишиной, природой и аутентичной атмосферой. Небольшие рестораны и бары предлагают локальные морепродукты и традиционные канарские блюда, а большинство гостей – местные жители или путешественники, которые сознательно ищут спокойствие.

Благодаря мягкому климату в течение всего года остров подходит как для зимнего побега от холода, так и для летнего релакса. Для тех, кто стремится увидеть другую, менее туристическую Испанию, Эль-Эрро может стать идеальным открытием.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о скрытой жемчужине Хорватии.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.