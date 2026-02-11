Малоизвестная жемчужина: туристам посоветовали регион в Хорватии

Популярность и туристическая привлекательность Хорватии привела в последние годы к тому, что здесь яблоку негде упасть. Но туристам, которые все же хотят посетить Адриатическое побережье и получить спокойный отдых, посоветовали менее известный регион, где можно получить все самое лучшее.

Видео дня

Как пишет издание Express, до сих пор остается за пределами основных туристических маршрутов Истрия – самый большой полуостров Адриатического моря, который делят между собой Хорватия, Словения и Италия. Расположена Истрия на самом севере Адриатики, между Триестским и Кварнерским заливами. Доехать сюда легко: всего три часа на авто от Вены или полтора от Триеста. И атмосфера здесь будет совсем другой, чем на раскрученных курортах Далмации или южных островах.

Самый большой прибрежный город региона – хорватская Пула. Он буквально дышит историей: здесь можно увидеть римский амфитеатр, которому уже более 2000 лет, арку Сергиев и храм Августа. Если двигаться выше по побережью, вы наткнетесь на невероятно живописный Ровинь. Это средневековый городок с мощеными улочками и яркими венецианскими домами, стоящими у самой воды. А немного вглубь суши, на холме, раскинулся Мотовун – еще один венецианский городок со старинными стенами, уютными галереями, бутиками и замечательными ресторанчиками.

Что касается отдыха у воды, то юг полуострова славится своими галечными пляжами. Самый известный из них – Златни Рат (Золотой мыс), но вдоль всего побережья рассыпано множество маленьких бухт, о которых знают преимущественно местные. Отдельного внимания стоит национальный парк Бриуни – это архипелаг небольших островков невероятной красоты, который раскинулся недалеко от южного берега Истрии. Когда-то здесь было римское поселение, впоследствии – австро-венгерская крепость и венский курорт, а во времена Югославии эти острова стали летней резиденцией президента Тито.

Центральная часть Истрии – это край зеленых холмов, где виноградники чередуются с оливковыми рощами, фруктовыми садами и лесами, которые богаты трюфелями. Местная кухня очень напоминает итальянскую, и это влияние взаимно: многие блюда итальянцы позаимствовали именно от истрийских переселенцев. Здесь стоит попробовать скампии "алла бузара", брудет (рыбное рагу), вяленую ветчину и истрийскую йоту (густой суп из фасоли и капусты). Традиционные ньоки или ризото здесь готовят не хуже, чем в Италии, а местная фокачча – это общее наследие всего Средиземноморья.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, на каком греческом острове можно отдохнуть с бесплатным проживанием и завтраком и какое условие для этого нужно выполнить.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.