10 самых безопасных мест в мире: неожиданный рейтинг

Планируя путешествия в 2026 году, туристы все больше обращают внимание на безопасность направлений. Важную роль играют не только официальные рекомендации правительств, но и отзывы людей, которые уже посетили эти места.

Именно сочетание этих двух источников позволяет сформировать более объективную картину. Новый рейтинг учитывает как геополитические риски, так и реальный опыт пребывания на местах. В него вошли популярные туристические направления из разных частей мира. Некоторые позиции списка могут удивить даже опытных путешественников, пишет Travel Off Path.

Рейтинг безопасных городов для путешествий

Основой для оценки стал так называемый индекс безопасности путешественников, который собирает данные в режиме реального времени. В нем учтены мнения тысяч туристов, которые делятся собственными впечатлениями об уровне безопасности во время путешествий. Все отзывы проходили проверку, чтобы исключить ложную информацию.

Дополнительно учитываются официальные предупреждения, в частности рекомендации правительственных структур. Это позволяет увидеть разницу между формальными оценками рисков и реальными ощущениями людей. В результате формируется более сбалансированный рейтинг, который отражает актуальную ситуацию в мире туризма.

Рейтинг самых безопасных мест 2026 года:

Испания Аруба Кабо-Сан-Лукас (Мексика) Сан-Хосе-дель-Кабо (Мексика) Бостон (США) Вьетнам Канкун (Мексика) Плая-дель-Кармен (Мексика) Пунта-Кана (Доминиканская Республика) Масатлан (Мексика)

Испания в очередной раз подтвердила статус одного из самых комфортных направлений для путешествий. Туристы отмечают удобство городов, развитую инфраструктуру и общее ощущение безопасности. В то же время стоит помнить о базовых рисках, в частности карманные кражи в туристических зонах.

Аруба также получила самые высокие оценки благодаря стабильности и гостеприимству. Остров отличается хорошо развитой туристической инфраструктурой и спокойной атмосферой. Именно это делает его одним из самых надежных вариантов для отдыха в Карибском регионе.

Курорты и города с высоким уровнем доверия

Мексиканские курорты, такие как Кабо-Сан-Лукас и Канкун, демонстрируют высокие показатели безопасности именно в туристических зонах. Несмотря на общие предостережения относительно страны, эти места имеют хорошо контролируемую инфраструктуру. Туристы отмечают, что в пределах курортов чувствуют себя комфортно и защищено.

Похожая ситуация наблюдается и в Пунта-Кане, где система "все включено" создает безопасную среду.

В то же время Вьетнам отличается низким уровнем насильственных преступлений и гостеприимством местных жителей.

Такие направления доказывают, что даже в странах с разной репутацией можно найти безопасные и популярные места для отдыха.

