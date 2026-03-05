Почти 200 лет: где расположена самая старая железнодорожная станция в мире

Железные дороги стали одним из важнейших изобретений индустриальной эпохи, навсегда изменили способ путешествий и развитие городов. Именно они сделали дальние расстояния значительно ближе и открыли новую эру быстрых перевозок. Многие современные вокзалы поражают масштабом и технологиями, но история железнодорожного транспорта начиналась со значительно более скромных сооружений.

Видео дня

Среди них особое место занимает станция, которой почти два века. Она сохранилась до наших дней и считается старейшей железнодорожной станцией в мире, информирует издание Mirror.

Станция, с которой началась новая эпоха

Старейшей сохранившейся железнодорожной станцией в мире считается Liverpool Road Station, расположенной в британском городе Манчестер. Ее построили в 1830 году как часть легендарной железной дороги Ливерпуль–Манчестер.

Эта линия стала настоящим прорывом своего времени. Она была первой в мире междугородней железной дорогой с регулярным движением паровых поездов, соединившей два крупных промышленных центра Англии в период Индустриальной революции. Именно благодаря этому маршруту значительно ускорилась перевозка товаров, а путешествия между городами стали более доступными.

Краткая история пассажирской станции

Хотя станция играла важную роль в развитии транспорта, как пассажирский вокзал она работала недолго. Уже в 1844 году, из-за открытия новой станции Manchester Victoria, пассажирские перевозки с Liverpool Road прекратились.

Впрочем здание не осталось без использования. Станция продолжила работать как грузовое депо, где принимали и отправляли разнообразные товары. Так она функционировала на протяжении многих десятилетий, постепенно превратившись в важный логистический центр.

Уникальная архитектура и технологии своего времени

На территории станции было создано несколько инженерных сооружений, которые в то время считались новаторскими. Среди них – кирпичный виадук, складские здания в стиле канальных складов и один из первых современных балочных мостов, который позволял поездам пересекать Ватер-стрит в центре Манчестера.

Путешествие на поезде в XIX веке было совсем иным, чем сегодня. Пассажиры прибывали на станцию конными экипажами, а билеты для путешественников первого и второго класса продавались в отдельных залах. Багаж поднимали на крышу вагонов, после чего пассажирам разрешали садиться в поезд – сигналом к посадке служил колокол. Этот исторический колокол сохранился до сих пор.

От железнодорожного узла до музея

После завершения эпохи грузовых перевозок станция постепенно утратила свое транспортное значение. После национализации британских железных дорог в 1948 году территорию контролировала компания British Railways, а окончательно работу станции прекратили примерно через три десятилетия.

Впоследствии историческое здание решили сохранить. Сегодня Liverpool Road Station имеет статус Grade I Listed – это самый высокий уровень охраны исторических памятников в Великобритании. Сейчас оно является частью Музея науки и промышленности в Манчестере, где посетители могут увидеть, какой была одна из первых железнодорожных станций мира.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что четыре самые недооцененные страны Европы соединят поездом.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.