Почти 200 лет: где расположена самая старая железнодорожная станция в мире

Почти 200 лет: где расположена самая старая железнодорожная станция в мире

Железные дороги стали одним из важнейших изобретений индустриальной эпохи, навсегда изменили способ путешествий и развитие городов. Именно они сделали дальние расстояния значительно ближе и открыли новую эру быстрых перевозок. Многие современные вокзалы поражают масштабом и технологиями, но история железнодорожного транспорта начиналась со значительно более скромных сооружений.

Среди них особое место занимает станция, которой почти два века. Она сохранилась до наших дней и считается старейшей железнодорожной станцией в мире, информирует издание Mirror.

Станция, с которой началась новая эпоха

Старейшей сохранившейся железнодорожной станцией в мире считается Liverpool Road Station, расположенной в британском городе Манчестер. Ее построили в 1830 году как часть легендарной железной дороги Ливерпуль–Манчестер.

Почти 200 лет: где расположена самая старая железнодорожная станция в мире

Эта линия стала настоящим прорывом своего времени. Она была первой в мире междугородней железной дорогой с регулярным движением паровых поездов, соединившей два крупных промышленных центра Англии в период Индустриальной революции. Именно благодаря этому маршруту значительно ускорилась перевозка товаров, а путешествия между городами стали более доступными.

Почти 200 лет: где расположена самая старая железнодорожная станция в мире

Краткая история пассажирской станции

Хотя станция играла важную роль в развитии транспорта, как пассажирский вокзал она работала недолго. Уже в 1844 году, из-за открытия новой станции Manchester Victoria, пассажирские перевозки с Liverpool Road прекратились.

Почти 200 лет: где расположена самая старая железнодорожная станция в мире

Впрочем здание не осталось без использования. Станция продолжила работать как грузовое депо, где принимали и отправляли разнообразные товары. Так она функционировала на протяжении многих десятилетий, постепенно превратившись в важный логистический центр.

Уникальная архитектура и технологии своего времени

На территории станции было создано несколько инженерных сооружений, которые в то время считались новаторскими. Среди них – кирпичный виадук, складские здания в стиле канальных складов и один из первых современных балочных мостов, который позволял поездам пересекать Ватер-стрит в центре Манчестера.

Почти 200 лет: где расположена самая старая железнодорожная станция в мире

Путешествие на поезде в XIX веке было совсем иным, чем сегодня. Пассажиры прибывали на станцию конными экипажами, а билеты для путешественников первого и второго класса продавались в отдельных залах. Багаж поднимали на крышу вагонов, после чего пассажирам разрешали садиться в поезд – сигналом к посадке служил колокол. Этот исторический колокол сохранился до сих пор.

От железнодорожного узла до музея

Почти 200 лет: где расположена самая старая железнодорожная станция в мире

После завершения эпохи грузовых перевозок станция постепенно утратила свое транспортное значение. После национализации британских железных дорог в 1948 году территорию контролировала компания British Railways, а окончательно работу станции прекратили примерно через три десятилетия.

Почти 200 лет: где расположена самая старая железнодорожная станция в мире

Впоследствии историческое здание решили сохранить. Сегодня Liverpool Road Station имеет статус Grade I Listed – это самый высокий уровень охраны исторических памятников в Великобритании. Сейчас оно является частью Музея науки и промышленности в Манчестере, где посетители могут увидеть, какой была одна из первых железнодорожных станций мира.

