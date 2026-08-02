Почему в самолете приглушают свет перед взлетом и посадкой: есть простое объяснение

Если вы хоть раз в жизни летали на самолете, то, возможно, заметили странную особенность – во время взлета и посадки в салоне почему-то приглушают свет. Это может показаться попыткой создать особую атмосферу или драматизм, но на самом деле за этим стоит четкая причина, связанная с безопасностью.

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Подробнее о том, что стоит за таким приглушением света, рассказало издание CNTraveller. Так всегда происходит во время так называемых критических фаз полета – моментов, когда, по статистике, происходит большинство инцидентов.

Старшая бортпроводница авиакомпании IndiGo Анубха Джайсвал объяснила изданию, что свет выключают в первую очередь из соображений безопасности. По ее словам, если возникнет необходимость в срочной эвакуации, глаза пассажиров должны быть заранее адаптированы к уровню освещения на улице, особенно в темное время суток.

Все сводится к базовой физиологии человека: нашим глазам нужно время, чтобы привыкнуть к темноте после яркого света. В случае чрезвычайной ситуации такая задержка, которая в зависимости от контраста может длиться от нескольких секунд до нескольких минут, становится критической. Когда же освещение в салоне приглушено, глаза адаптируются значительно быстрее, позволяя четко видеть знаки аварийного выхода, проходы и указания экипажа без каких-либо потерь времени.

У этого правила есть и другой важный плюс. Полумрак в салоне позволяет пассажирам и бортпроводникам лучше видеть, что происходит за окном. Это помогает вовремя заметить любые нестандартные ситуации на взлетной полосе или во время подлета. Джайсвал подчеркивает, что это важная мера безопасности, которая гарантирует более быструю и слаженную реакцию в случае форс-мажора.

Эта практика является обязательной в соответствии с требованиями Федерального авиационного управления США (FAA) и Агентства авиационной безопасности Европейского Союза (EASA) во время ночных рейсов. Однако большинство авиакомпаний соблюдают ее как стандартную процедуру независимо от времени суток: даже в ясный день условия за бортом во время снижения могут резко измениться. Эта небольшая настройка преследует очень четкую цель, ведь по правилам авиационных регуляторов самолет должен быть полностью эвакуирован за 90 секунд, поэтому в критический момент каждая секунда на вес золота.

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