Почему самолеты все чаще попадают в сильную турбулентность: названа неожиданная причина

Те, кто часто путешествует на пассажирских самолетах, боятся попадания самолета в зону сильной турбулентности. На загруженных авиамаршрутах зона сильной турбулентности также увеличилась на 55 %.

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Согласно исследованию Университета Рединга, сдвиг ветра в струйном потоке, вызывающий нестабильность, увеличился на 15 % с 1979 года. Подробности приводит газета Daily Mail.

В чем причина частых турбулентностей

Издание пишет, что на авиакомпанию Delta Air Lines подали коллективный судебный иск после того, как 30 июля 2025 года из-за сильной турбулентности пострадали 25 человек.

В то же время на рейсе авиакомпании easyJet в начале этого года пилот был вынужден развернуть самолет обратно в Великобританию после того, как борт вошел в зону сильной турбулентности. На другом рейсе Cathay Pacific из Брисбена в Гонконг в мае пострадали 10 человек.

"Нравится нам это или нет, главной причиной является изменение климата. Более сильное смещение ветра внутри и вокруг струйного течения создает более сильную турбулентность в чистом воздухе, что особенно сложно, поскольку это не видно на метеорологическом радаре", — рассказала изданию бывший коммодор гражданской авиации Эмма Хендерсон.

Турбулентность потенциально может стать более распространённым явлением в будущем, поскольку глобальное потепление продолжается. По словам авиатора, изменение высоты или попытка отвести самолёт из зоны турбулентности может в этом помочь.

Хендерсон также добавила, что пилоты могут снизить скорость, что уменьшит нагрузку воздушных масс на конструкции.

"Иногда подъем или спуск всего на 2000 футов позволяет добиться гораздо более спокойного воздуха. Грозы обычно полностью обходят стороной, поскольку они сопровождаются сильной турбулентностью, градом, молниями и сильными вертикальными воздушными потоками", – говорит летчица.

Она подчеркнула, что пассажирам не следует беспокоиться об усилении турбулентности, но призывает людей выполнять требования экипажа авиалайнера, в частности пристегиваться. Современные самолеты оснащены необходимыми средствами безопасности для противодействия более сильным воздушным потокам, и пилоты, так же как и пассажиры, стремятся избежать неровного полета.

Как сообщал OBOZ.UA, в России начали разбирать на запчасти гражданские авиалайнеры Airbus и Boeing, поскольку ресурс большинства машин уже отработан. Некоторые детали используют при ремонте других самолетов, другие изготавливают самостоятельно в кустарных условиях. Это происходит на фоне того, что закупить запчасти для самолетов авиакомпании РФ не могут из-за санкций.

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