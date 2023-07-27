Почему стоит дважды подумать, прежде чем публиковать селфи в аэропорту: этого не знали многие

Отправляясь в путешествие, многим туристам не терпится похвастаться своим отдыхом в соцсетях. И это вполне нормально. Однако часто встречаются путешественники, которые публикуют снимки еще с аэропорта, где для красивой картинки показывают паспорт и посадочный талон. Последствия такого, казалось бы, безобидного поступка могут быть очень серьезными.

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Обычное селфи может стать причиной утечки ваших личных данных. В итоге вы рискуете столкнуться со всевозможными проблемами кибербезопасности, а также мошенничеством. Travel+Leisure пообщался с экспертами, которые объяснили, почему стоит дважды подумать, прежде чем публиковать фото в аэропорту.

Каждый посадочный талон содержит ваше полное юридическое имя, номер билета и запись имени пассажира (PNR) – шестизначный буквенно-цифровой код, уникальный для вашего бронирования. Может показаться, что это не так уж и много информации, однако ее достаточно тем, кто хочет получить более подробные сведения.

Основатель и генеральный директор компании Blue Light IT, специализирующейся на кибербезопасности, Амир Сакс, рассказал: "Используя PNR и вашу фамилию, хакер может получить полный доступ к информации о вашем бронировании, что даст ему возможность узнать ваш номер телефона, адрес электронной почты и контактную информацию в экстренных ситуациях".

Все эти данные позволяют аферисту украсть вашу личность.

"Номер, имя, фамилия и PNR часто летающего пассажира представляют ценность для кражи личности, позволяя совершать такие мошеннические действия, как открытие счетов кредитных карт или несанкционированные покупки", – прокомментировал основатель и генеральный директор компании Breachsense, занимающейся мониторингом утечек данных, Джош Амишав.

Хакеры могут использовать методы социальной инженерии, выдавая себя за представителей авиакомпании, чтобы обманом заставить вас сообщить больше личных данных. Они также могут создавать целенаправленные фишинговые атаки, используя информацию о вашем посадочном талоне, что приводит к переходу по вредоносным ссылкам или передаче конфиденциальных данных.

Поэтому, прежде чем хвастаться предстоящим путешествием, стоит подумать о том, какие личные данные вы можете опубликовать и чем это может обернуться.

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